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Αποκλίσεις έως 207% μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής προϊόντων καταγράφει έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών στην πλατφόρμα e-kalathi. Ο Σύνδεσμος αναφέρει επίσης λάθη στις καταχωρίσεις τιμών και εκτιμά ότι δεν φαίνεται να υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ της συντριπτικής πλειονότητας των υπεραγορών που συμμετέχουν.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, καλύπτοντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα προϊόντα και τις υπεραγορές της πλατφόρμας. Ο Σύνδεσμος ζητά επανεξέταση των ειδών που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, επισημαίνοντας ότι ορισμένα διατίθενται σε ελάχιστα καταστήματα.

Οι διαφορές στις τιμές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος:

55 είδη, ή 11,6% , εμφανίζουν απόκλιση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής από 100% έως 207%.

, εμφανίζουν απόκλιση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής από 100% έως 207%. 135 είδη, ή 28,4% , παρουσιάζουν απόκλιση από 50% έως 99%.

, παρουσιάζουν απόκλιση από 50% έως 99%. 129 είδη, ή 27,1%, καταγράφουν απόκλιση από 30% έως 49%.

Η ανακοίνωση αναφέρει επιπλέον ότι 329 είδη, ή 69,1%, παρουσιάζουν απόκλιση πάνω από 30%. Ωστόσο, οι τρεις επιμέρους κατηγορίες που παρατίθενται αθροίζονται σε 319 είδη και 67,1%, παρουσιάζοντας αριθμητική ασυμφωνία με το συνολικό στοιχείο.

Σε διαφορετική σύγκριση, μεταξύ της μέγιστης και της μέσης τιμής όλων των συμμετεχουσών υπεραγορών, ο Σύνδεσμος καταγράφει αποκλίσεις από 50% έως 130% σε 81 είδη, ποσοστό 17%.

Στα κυπριακά προϊόντα, σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρούνται μικρότερες διαφορές μεταξύ υψηλότερης και χαμηλότερης τιμής.

Προϊόντα σε περιορισμένο αριθμό καταστημάτων

Ο Σύνδεσμος εντοπίζει επίσης περιορισμένη διαθεσιμότητα ορισμένων ειδών. Συγκεκριμένα, έξι προϊόντα πωλούνται σε ένα έως πέντε καταστήματα, τέσσερα σε 11 έως 20 καταστήματα και πέντε σε 36 έως 40 καταστήματα.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, ζητά επανεξέταση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, υποστηρίζοντας ότι ένα είδος που πωλείται μόνο σε ένα κατάστημα μιας υπεραγοράς δεν μπορεί να θεωρείται προϊόν ευρείας κατανάλωσης.

Παράλληλα, αναφέρει ότι διαπιστώθηκαν λάθη στις καταχωρίσεις τιμών της πλατφόρμας, χωρίς να παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα στην ανακοίνωση.

Κάλεσμα στους καταναλωτές

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί το κοινό να αποφεύγει, όπου είναι δυνατόν, την αγορά προϊόντων των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί, ως μέτρο αντίδρασης με στόχο τη συγκράτηση των ανατιμήσεων.

Διευκρινίζει ότι τα συμπεράσματά του βασίζονται αποκλειστικά στις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και στη δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή smart kalathi.

Στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο πρόεδρός του, Μάριος Δρουσιώτης, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι θα συνεχίσει την παρακολούθηση των τιμών και τη δημοσιοποίηση των παρατηρήσεών του. Σχετικοί αναλυτικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.