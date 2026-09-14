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Με μια νέα καμπάνια που «μιλά» τη γλώσσα των social media και απευθύνεται κυρίως στη νέα γενιά, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα επιχειρεί να φέρει περισσότερους νέους κοντά στην εθελοντική δωρεά μυελού των οστών.

Η καμπάνια φέρει τον τίτλο #MatchMeIfYouCan και βασίζεται στην έννοια του «match», μιας λέξης που έχει συνδεθεί στην καθημερινότητα των νέων με εφαρμογές γνωριμιών και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντάς της αυτή τη φορά ένα διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό περιεχόμενο.

Για έναν ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση, το σωστό «match» μπορεί να σημαίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Η καμπάνια περνά μέσα από Reel, TikTok και Story

Στο πλαίσιο της προσπάθειας, το Καραϊσκάκειο καλεί δημιουργούς περιεχομένου και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να δημιουργήσουν σύντομα βίντεο διάρκειας περίπου 15 έως 30 δευτερολέπτων για Reel, TikTok ή Story.

Στόχος δεν είναι η δημιουργία ενός τυπικού διαφημιστικού μηνύματος, αλλά περιεχομένου με προσωπικό ύφος, φυσικό και άμεσο λόγο, το οποίο θα αξιοποιεί με ευρηματικό τρόπο την έννοια του «match».

Η ιδέα μπορεί να παρουσιαστεί, για παράδειγμα, μέσα από τη λογική μιας εφαρμογής γνωριμιών, μιας ειδοποίησης «It’s a match» ή μιας απλής ερώτησης προς το κοινό: «Κάπου εκεί έξω κάποιος ψάχνει το σωστό match… Μήπως είσαι εσύ;».

Το πρώτο βήμα για να γίνει κάποιος εθελοντής δότης

Βασικό μήνυμα της εκστρατείας είναι ότι το πρώτο βήμα για την εγγραφή ως εθελοντής δότης μυελού των οστών είναι απλό.

Η αρχική διαδικασία γίνεται με λήψη δείγματος από το στόμα με ειδική μπατονέτα, ώστε να καταγραφούν τα απαραίτητα στοιχεία για την πιθανή συμβατότητα με ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση.

Το Καραϊσκάκειο επιδιώκει μέσα από την καμπάνια να υπενθυμίσει ότι ένας εθελοντής δότης μπορεί κάποια στιγμή να αποδειχθεί το «match» που περιμένει ένας ασθενής.

«Μήπως είσαι εσύ το match;»

Κάθε βίντεο της καμπάνιας καλείται να καταλήγει σε μια ξεκάθαρη προτροπή προς το κοινό να ενημερωθεί και να εγγραφεί ως εθελοντής δότης.

Μεταξύ των μηνυμάτων που προτείνονται είναι τα «Μήπως είσαι εσύ το match; Κάνε την εγγραφή σου τώρα», «Κάνε το πρώτο βήμα. Γίνε εθελοντής δότης» και «Κάποιος ψάχνει το match του. Μήπως είσαι εσύ;».

Η online ενημέρωση και εγγραφή ως εθελοντής δότης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.kfnewdonor.org.cy, η οποία αποτελεί και το βασικό σημείο παραπομπής της καμπάνιας.

Το τελικό μήνυμα του #MatchMeIfYouCan είναι απλό: «Are you the match?»