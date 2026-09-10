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Με ανοιχτή επιστολή, η οικογένεια ασθενούς που νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού, καταγγέλλει ελλιπή ενημέρωση και αμφισβητεί την απόφαση του ΟΑΥ να μην εγκρίνει νέα παράταση της θεραπείας της, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για το πού και υπό ποιες προϋποθέσεις θα συνεχιστεί η φροντίδα της μετά τον σχεδιαζόμενο επαναπατρισμό της.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για τη μονάδα στην οποία θα μεταφερθεί η ασθενής, την ιατρική ομάδα που θα την αναλάβει και το θεραπευτικό πρόγραμμα που έχει εξασφαλιστεί στην Κύπρο.

Από πλευράς του ο ΟΑΥ, όπως πληροφορούμαστε, αποδίδει την απόρριψη μιας νέας παράτασης της παραμονής της ασθενούς στο εξωτερικό, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και του Συμβουλίου Ενστάσεων που κατέληξαν στην απόφαση ότι οι υπηρεσίες που λαμβάνει στο εξωτερικό μπορούν να της παρασχεθούν και στην Κύπρο.

Η ασθενής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η οικογένεια, είχε αρχικά παραπεμφθεί για θεραπεία στο εξωτερικό από το Υπουργείο Υγείας, έπειτα από σοβαρό ατύχημα και σημαντικές ιατρικές και χειρουργικές παρεμβάσεις στην Κύπρο.

Οι θεράποντες ιατροί είχαν κρίνει ότι χρειαζόταν εξειδικευμένο πρόγραμμα νευρολογικής αποκατάστασης.

Η οικογένεια ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις

Στην ανοιχτή επιστολή, η οικογένεια ζητά να πληροφορηθεί με ποια συγκεκριμένα ιατρικά και θεραπευτικά δεδομένα κρίθηκε ότι η θεραπεία της ασθενούς μπορεί να συνεχιστεί στην Κύπρο.

Η θεραπεία που λαμβάνει η ασθενής, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν αφορά γενική αποκατάσταση, αλλά εξειδικευμένη πρώιμη νευρολογική αποκατάσταση για άτομα με σοβαρές επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες, διαταραχές συνείδησης ή σύνθετες νευρολογικές και ιατρικές ανάγκες. «Η κρίσιμη σύγκριση δεν είναι ονομαστική αλλά ουσιαστική», αναφέρεται στην επιστολή.

Η οικογένεια ζητά να διευκρινιστεί ποια συγκεκριμένη μονάδα στην Κύπρο θα αναλάβει την ασθενή, εάν έχει προηγηθεί αξιολόγηση και αποδοχή του περιστατικού και κατά πόσον το προτεινόμενο επίπεδο περίθαλψης μπορεί να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες της.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην οικογένεια η πληροφορία ότι ο ΟΑΥ προτίθεται να οργανώσει αεροδιακομιδή για τη μεταφορά της ασθενούς στην Κύπρο.

Όπως καταγγέλλεται στην ανοιχτή επιστολή, η οικογένεια πληροφορήθηκε τον σχεδιαζόμενο επαναπατρισμό από τρίτους, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη ενημέρωση ή ουσιαστική συνεννόηση μαζί της.

Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν δόθηκε στην οικογένεια εύλογος χρόνος ώστε να ενημερωθεί, να αξιολογήσει τις επιλογές της και, εάν το επιθυμεί και είναι εφικτό, να εξετάσει ακόμη και τη συνέχιση της θεραπείας με δική της οικονομική ευθύνη.

Η οικογένεια επισημαίνει τέλος ότι, στον τομέα της υγείας η καθυστέρηση μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες, καθώς ο χρόνος αποτελεί μέρος της ίδιας της θεραπείας.

«Εάν η εξέταση μιας ένστασης ή δικαστικής προσφυγής απαιτεί μήνες ή χρόνια, το δικαίωμα προσφυγής κινδυνεύει να καταστεί θεωρητικό, όταν στο μεταξύ έχει χαθεί κρίσιμος θεραπευτικός χρόνος», αναφέρεται στην επιστολή.

Μέσω της ανοιχτής επιστολής ζητείται η επείγουσα εξέταση του ζητήματος από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.

Τα γεγονότα σύμφωνα με τον ΟΑΥ

Πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανέλαβε τη διαχείριση του προγράμματος αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, κατόπιν σχετικών αιτημάτων της οικογένειας, όπως πληροφορούμαστε από τον Οργανισμό, εγκρίθηκαν παρατάσεις για την παραμονή της ασθενούς στο συγκεκριμένο κέντρο.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, αίτημα για νέα παράταση απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΟΑΥ, ωστόσο, δόθηκε και πάλι παράταση κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Ενστάσεων στο οποίο η οικογένεια είχε καταφύγει.

Η υπόθεση οδηγήθηκε μάλιστα, σε κάποια στιγμή ενώπιον Δικαστηρίου, ωστόσο, όταν αξιολογήθηκε εκ νέου αίτημα για επιπρόσθετη παράταση, αυτό απορρίφθηκε, τόσο από το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, όσο και από το Συμβούλιο Ενστάσεων του Οργανισμού.