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Θετική αναμένεται η έκβαση της νομοθετικής ρύθμισης που αφορά την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας Ελλαδιτών υποψηφίων στη δημόσια Εκπαίδευση, για σκοπούς προαγωγής τους.

Ένα θέμα που είχε εγγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΙΟ κατά την προηγούμενη σύνθεση της Βουλής κι επανήλθε τώρα.

Επί της ουσίας, η ρύθμιση αυτή επιχειρεί την τροποποίηση των κριτηρίων μοριοδότησης των αρρένων υποψηφίων που έχουν υπηρετήσει στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου ή στον Ελληνικό Στρατό για σκοπούς προαγωγής διδακτικού προσωπικού στην αμέσως επόμενη θέση προαγωγής με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εμφανίζονται θετικές.

Σημείο το οποίο προκαλεί διαφορετική θέση κυρίως από πλευράς ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ είναι το πότε έχει εκπληρωθεί η στρατιωτική θητεία. Κι αυτό διότι, στην Ελλάδα κυρίως, υπηρετούν στον στρατό μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σε αντίθεση με την Κύπρο που συμβαίνει το αντίστροφο.

Οι δύο οργανώσεις θεωρούν πως θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να προηγείται των σπουδών.



Σημειώνεται ότι αρχικά η πρόταση αφορούσε την περίπτωση των Ελλαδιτών εκπαιδευτικών, ωστόσο αυτό διευρύνθηκε και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που πιθανόν επηρεάζονται από τη ρύθμιση. Πάντως, όλες οι εμπλεκόμενοι φορείς τάχθηκε θετικά έναντι της πρότασης.