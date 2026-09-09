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Πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να κινηθεί τις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες, έδωσε η επιτροπή Παιδείας της Βουλής στο υπουργείο Παιδείας για να εξευρεθεί λύση στο ζήτημα με το ανεργιακό επίδομα στους αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου.

Κατά την εξέταση του θέματος σήμερα στην επιτροπή Παιδείας ακούστηκαν οι θέσεις όλων των πλευρών ενώ ξεκάθαρη ήταν και η τοποθέτηση των εκπροσώπων του υπουργείου Εργασίας περί των προνοιών και προϋποθέσεων της νομοθεσίας αναφορικά με το ποιοι είναι δικαιούχοι ανεργιακού επιδόματος και γιατί η εν λόγω επαγγελματική ομάδα δεν το λαμβάνει.

Ο προεδρεύων της Επιτροπής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, συγκεντρώνοντας όλα τα καίρια σημεία που τέθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης, εξέφρασε τη θέση της επιτροπής, δίνοντας στο υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να λάβει απόφαση επί του θέματος.

Συγκεκριμένα, λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία περί ανεργιακού επιδόματος δύσκολα μπορεί να τροποποιηθεί και δη, σύντομα, η επιτροπή Παιδείας έδωσε στο Υπουργείο δύο βασικά σενάρια για να βρει λύση.

Το ένα αφορά την εξεύρεση τρόπου ώστε οι επηρεαζόμενοι να πληρώνονται κανονικά καθώς θεωρούνται εργαζόμενοι του και το δεύτερο, την εξεύρεση φόρμουλας που να μπορεί να παραχωρείται, ίσως κάποιο επίδομα, το οποίο να είναι προσομοίωση του ανεργιακού.

Η Επιτροπή έδωσε περιθώριο τριών με τεσσάρων εβδομάδων για να γίνει ουσιαστική συζήτηση αλλά και να λάβει πολιτική πλέον απόφαση το υπουργείο Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα με το ανεργιακό επίδομα σε αυτή την επαγγελματική ομάδα εκπαιδευτικών είναι οξύ, καθώς ως αορίστου χρόνου εργαζόμενοι δεν εργάζονται το καλοκαίρι αλλά δεν μπορούν να το λάβουν καθότι θεωρούνται ότι έχουν εργοδότη και ενεργή εργοδότηση, θα έχουν εργασία την επόμενη σχολική χρονιά και δεν έχουν τερματισμό εργασίας με βάση συμβολαίου.

Ευαγγελία Σιζοπούλου