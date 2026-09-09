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Ανακατατάξεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην κορυφή του χρηματοοικονομικού εποπτικού οικοσυστήματος της Κύπρου, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρική Τράπεζα να μπαίνουν σε τροχιά αλλαγών προσώπων, σε ένα ντόμινο που συνδέει άμεσα τις δύο εποπτικές αρχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται ότι αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο θα επικυρώσει τους διορισμούς. Εφόσον οι αναμενόμενες αποφάσεις υλοποιηθούν, η αλλαγή θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες αναδιατάξεις προσώπων τα τελευταία χρόνια στο χρηματοοικονομικό εποπτικό οικοσύστημα της Κύπρου, με πρόσωπα που ήδη γνωρίζουν εκ των έσω τις δύο αρχές να αναλαμβάνουν νέους, κρίσιμους ρόλους.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Θεοχαρίδης θα ολοκληρώσει τη θητεία του στην προεδρία χωρίς ανανέωση. Είχε αναλάβει καθήκοντα στις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Γιώργος Καρατζιάς, ο οποίος επιστρέφει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αυτή τη φορά ως πρόεδρος.

Διορίστηκε ως Εκτελεστικός Σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τον Μάιο του 2024. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 και μέχρι τον διορισμό του στην Κεντρική υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Προηγουμένως ήταν ο επικεφαλής του Τμήματος Συλλογικών Επενδύσεων της Alter Domus στην Κύπρο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έχοντας ξεκινήσει το 2011. Προηγουμένως εργάστηκε για διεθνείς ελεγκτικούς οίκους, έχοντας ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα το 2006.

Το επόμενο κομμάτι αλλαγών ρόλων αφορά τον Πανίκο Βάκκου. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της ΕΚΚ αναμένεται να μετακινηθεί στην Κεντρική Τράπεζα, καταλαμβάνοντας τη θέση του εκτελεστικού μέλους, που αφήνει ο Γιώργος Καρατζιάς. Ο κ. Βάκκου ανέλαβε αντιπρόεδρος της ΕΚΚ τον Μάιο του 2024, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει ως μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής. Η υφιστάμενη σύνθεση της ΕΚΚ επιβεβαιώνει τον διορισμό του στη θέση του αντιπροέδρου από τις 29 Μαΐου 2024. Πρόκειται για στέλεχος με υπόβαθρο στη διαχείριση κινδύνων, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τον τραπεζικό τομέα.

Το τρίτο σκέλος των αλλαγών αφορά τον Λούκα Λαγούδη. Ο κ. Λαγούδης είναι σήμερα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΚ, έχοντας διοριστεί στις 9 Οκτωβρίου 2024. Με την επικείμενη μετακίνηση του κ. Βάκκου στην Κεντρική Τράπεζα, ο κ. Λαγούδης αναμένεται να αναλάβει τη θέση του αντιπροέδρου, ανεβαίνοντας ένα ακόμη σκαλοπάτι στην ιεραρχία της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Κεφαλαιαγοράς, διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας διατελέσει σε θέσεις κλειδιά σε επενδυτικές τράπεζες στο Λονδίνο, μεταξύ άλλων Credit Suisse, Standard Chartered και HSBC, καθώς και σε εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, όπου εργάστηκε ως Διαχειριστής Κινδύνου και Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου. Εκτός από τη χρηματοοικονομική του τεχνογνωσία, διαθέτει εκτεταμένο υπόβαθρο στην τεχνολογία blockchain, που υποστηρίζεται από την ολοκλήρωση ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στο Blockchain από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.