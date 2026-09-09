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Δεν έχει τεθεί θέμα αλλαγής των ορίων αφυπηρέτησης, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, μετά την πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Για τις εισφορές, διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δυνατότητα συζήτησης μελλοντικής αύξησης, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι αγροτικές οργανώσεις έθεσαν ζητήματα που αφορούν τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των αγροτών και τις χαμηλές συντάξεις, ενώ θα επανέλθουν με γραπτές εισηγήσεις. Κυβερνητικός στόχος παραμένει η εφαρμογή της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027, αφού ολοκληρωθούν η διαβούλευση και η νομοθετική διαδικασία.

Τι προβλέπεται για ενδεχόμενη αύξηση εισφορών

Ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε παραπλανητική την αποσπασματική αναφορά ότι «θα αυξηθούν οι εισφορές».

Όπως εξήγησε, πρόκειται για δυνητική πρόνοια που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει συζήτηση εάν αλλάξουν οι συνθήκες στο μέλλον και απαιτηθεί παρέμβαση για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συνέδεσε την πρόνοια με την επιλογή να αποκλειστεί η μείωση των συντάξεων. Πρόσθεσε ότι μια ενδεχόμενη αύξηση εισφορών δεν θα ανατρέπει τις αυξήσεις που έχουν ήδη γίνει ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τη νέα γενιά.

Για τα όρια συνταξιοδότησης, τόνισε ότι «σε καμιά περίπτωση» δεν έχει τεθεί ζήτημα αλλαγής τους.

Συνεχίζεται η διαβούλευση πριν από Υπουργικό και Βουλή

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν η φιλοσοφία και οι βασικές πρόνοιες της μεταρρύθμισης, ενώ οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου υπέβαλαν ερωτήματα και προβληματισμούς.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εισηγήσεις τους θα ληφθούν «πολύ σοβαρά υπόψη» στον τελικό σχεδιασμό και εξέφρασε την πρόθεση να πραγματοποιούνται συχνές συναντήσεις για τα επιμέρους ζητήματα.

Η διαβούλευση συνεχίζεται παράλληλα με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και με τους κοινωνικούς εταίρους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργοδότες.

Με την ολοκλήρωσή της, ο σχεδιασμός θα οριστικοποιηθεί και η μεταρρύθμιση θα υποβληθεί πρώτα στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή. Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε αισιοδοξία για σύγκλιση απόψεων που θα επιτρέψει την εφαρμογή της εντός του κυβερνητικού χρονοδιαγράμματος.

ΕΚΑ: Ειδικές ρυθμίσεις για αγρότες και αγρότισσες

Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ), Πανίκος Χάμπας, δήλωσε ότι οι οργανώσεις θα μελετήσουν τις προτάσεις και θα υποβάλουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε, υπάρχει κοινή άποψη ότι οι αγρότες χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις λόγω των συνθηκών εργασίας τους, οι οποίες θα διατυπωθούν συγκεκριμένα προς το Υπουργείο.

Έθεσε επίσης το ζήτημα των αγροτισσών, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται διαβούλευση πριν οριστικοποιηθούν οι σχετικές ρυθμίσεις.

ΠΕΚ: Αίτημα αύξησης των χαμηλών αγροτικών συντάξεων

Ο γενικός γραμματέας της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), Μιχάλης Λύτρας, σημείωσε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα των αγροτικών οργανώσεων.

Επισήμανε ότι το αγροτικό κίνημα δεν συμμετέχει στις συσκέψεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, παρότι εκπροσωπεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού, στο οποίο περιλαμβάνονται πολλοί χαμηλοσυνταξιούχοι.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες του κλάδου λόγω των καιρικών συνθηκών και της κλιματικής αλλαγής και έθεσε ως βασικό αίτημα την αύξηση των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων γεωργών, ώστε να ξεφύγουν, όπως είπε, από τα «πλαίσια των συντάξεων πείνας».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης ενός υγιούς Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ανέφερε ότι τέθηκαν ερωτήματα στον υπουργό και στον αναλογιστή που συμμετείχε στη συζήτηση και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος, πριν οι οργανώσεις διαμορφώσουν τις τελικές θέσεις τους.

Παναγροτικός: Στήριξη με συγκεκριμένες εισηγήσεις

Ο πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, Τάσος Γιαπάνης, ευχαρίστησε τον υπουργό για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα συνάντησης και ανέφερε ότι οι οργανώσεις θα επανέλθουν με συγκεκριμένες προτάσεις.

Διαβεβαίωσε ότι ο Παναγροτικός θα στηρίξει την προσπάθεια προώθησης της μεταρρύθμισης, τονίζοντας ότι αυτή «δεν είναι μόνο για μας, αλλά είναι και για τις επόμενες γενεές».

Πηγή: ΚΥΠΕ