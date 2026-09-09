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Στους δρόμους βγαίνουν το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής, απαιτώντας άμεσες λύσεις στα χρόνια προβλήματα της σχολικής μονάδας. Στις 19:00, έξω από το σχολείο, πραγματοποιούν ειρηνική διαμαρτυρία, ενώ προειδοποιούν πως εάν δεν υπάρξει συγκεκριμένη ανταπόκριση στα αιτήματά τους, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Ο Σύνδεσμος καλεί τους γονείς και την τοπική κοινωνία σε μαζική παρουσία έξω από το σχολείο, με στόχο να σταλεί μήνυμα προς το Υπουργείο Παιδείας ότι τα αιτήματα των γονέων θα πρέπει πλέον να προχωρήσουν από τις διαβεβαιώσεις στην υλοποίηση.

Μιλώντας στο philenews για τα προβλήματα του σχολείου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων, Ηλίας Τρικουτσιής, ανέφερε ότι βασικό και διαχρονικό αίτημα αποτελεί η δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης, ένα ζήτημα που, όπως είπε, έχει τεθεί από το 2013, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υλοποιηθεί.

Όπως εξήγησε, το σχολείο αναβαθμίστηκε και το 2019 παραδόθηκε νέα πτέρυγα. Η δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης θα αποτελούσε το επόμενο βήμα, ωστόσο, όπως ανέφερε, από τότε οι γονείς αναμένουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

«Το σχολείο μεγαλώνει, αλλά φαίνεται ότι παραμένει στάσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως υπάρχουν και άλλα μικρότερα ζητήματα, ωστόσο η αίθουσα πολλαπλής χρήσης και το στέγαστρο αποτελούν προτεραιότητα για τους γονείς αλλά κυρίως για τα παιδια τους.

Ο κ. Τρικουτσής ανέφερε ακόμη ότι οι γονείς απέστειλαν το προηγούμενο διάστημα επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενημερώνοντάς την πως, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, προτίθενται να μην στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.

Οι γονείς αναμένουν κάποια θετική εξέλιξη, ωστόσο, ως πρώτο μέτρο αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τη σημερινή ειρηνική διαμαρτυρία έξω από το σχολείο.

Παράλληλα, αναμένεται συνάντηση του Συνδέσμου με την Υπουργό Παιδείας, με τους γονείς να αναφέρουν ότι έχουν λάβει ανεπίσημα θετικά μηνύματα σε σχέση με το βασικό τους αίτημα. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε γραπτή δέσμευση.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, άμεση προτεραιότητα είναι η κατασκευή αίθουσας πολλαπλής χρήσης και στεγάστρου και στη συνέχεια η προώθηση των υπόλοιπων αιτημάτων.

Τα αιτήματα των γονέων

Ο Σύνδεσμος Γονέων σε σχετική ανάρτηση που δημοσιεύει θέτει συνολικά πέντε βασικά αιτήματα:

• Επέκταση του σχολείου, καθώς οι λυόμενες αίθουσες δεν αποτελούν μακροπρόθεσμη λύση.

• Δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης, η οποία θα εξυπηρετεί τόσο το Δημοτικό όσο και το γειτονικό Νηπιαγωγείο.

• Κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο καλαθόσφαιρας.

• Προώθηση του σχεδιασμού για νέο σχολείο, λόγω της αύξησης του μαθητικού πληθυσμού.

• Ουσιαστική συντήρηση του σχολείου και πλήρης εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.

Σε μήνυμά του προς τους γονείς, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι υπάρχουν «σοβαρά ζητήματα που αφορούν το σχολείο και τα παιδιά μας» και πως πλέον θεωρεί απαραίτητο «να ακουστεί δυνατά η φωνή όλων μας».

Όπως σημειώνει, η σημερινή κινητοποίηση «δεν πρόκειται απλώς για μια διαμαρτυρία», αλλά για μια κοινή προσπάθεια διεκδίκησης ενός ασφαλούς, σωστού και αξιοπρεπούς σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

«Η δύναμή μας είναι η συμμετοχή μας. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο δυνατά θα ακουστεί το μήνυμά μας», αναφέρει ο Σύνδεσμος.