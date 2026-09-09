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Ρητορική που προκαλεί αντιδράσεις, χρησιμοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να μιλήσει για τη Μικρασιατική Καταστροφή, αναφερόμενος σε «απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή». Ύμνησε, παράλληλα, τον Μουσταφά Κεμάλ.

Η ανάρτηση Ερντογάν:

«Συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίοι οδήγησαν τον Εθνικό μας Αγώνα σε μια μεγάλη νίκη.

Απευθύνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους πολίτες της Σμύρνης».

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele’mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/Nc29jwPvUc — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2026

skai.gr