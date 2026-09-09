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Τραγωδία σημειώθηκε στη Συρία μετά από γιγάντια από έκρηξη σε προσωρινή εγκατάσταση συλλογής όπλων και πολεμικών καταλοίπων στην επαρχία Ιντλίμπ.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη οπλικών συστημάτων που απέμειναν από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα όπλα αποθηκεύονταν στον χώρο αυτό πριν μεταφερθούν αλλού και ότι μέλη του προσωπικού του χώρου είναι μεταξύ των τραυματιών.

Ομάδες Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στο σημείο, αλλά διαδοχικές εκρήξεις εμπόδισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς καθώς πυκνός καπνός υψωνόταν από τον χώρο για ώρες.

🇸🇾🇹🇷 A MAJOR explosion has occurred at a weapons depot in northwest Syria near Sarmada, with early reports of casualties…



Sarmada sits DIRECTLY next to the Bab al-Hawa crossing with Turkey.



As Idlib’s primary commercial gateway for fuel, aid, and trade, an incident here… September 9, 2026

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε την αρχική έκρηξη.

Ένα όχημα που μετέφερε πυρομαχικά εξερράγη στο Μπίνις, επίσης στην επαρχία Ιντλίμπ, την 1η Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

💢 Death toll from weapons depot explosion in Syria’s Idlib rises to 14



🔷 11 others injured in blast at temporary facility used to collect weapons and war remnants https://t.co/1qDSU2zQUG pic.twitter.com/eVj1zYjYyU — Anadolu English (@anadoluagency) September 9, 2026

Αποκλεισμένοι δρόμοι λόγω πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση Αλ-Ιχμπαρίγια, οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας απέκλεισαν τους δρόμους που οδηγούν στο σημείο «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών».

Στο μεταξύ, ομάδες πολιτικής άμυνας και πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη.

Η Σαρμάντα βρίσκεται στη βόρεια Ιντλίμπ και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πληθυσμιακά και εμπορικά κέντρα της περιοχής.

iefimerida.gr