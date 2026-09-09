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Την τελευταία του πνοή άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διακομίσθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι υπεύθυνοι του ιατρείου στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ, ο τραγουδιστής είχε υποστεί ανακοπή.

Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο 54χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», το οποίο ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στα Επείγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, ωστόσο οι προσπάθειες των γιατρών απέβησαν άκαρπες. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 54χρονος τραγουδιστής είχε μεταβεί στο ιδιωτικό ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Μόλις του τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας, υπέστη ανακοπή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1992, σε ηλικία μόλις 20 ετών.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»

Γιώργος Μαζωνάκης, από την Νίκαια του Πειραιά στις μεγάλες πίστες



Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά κατάγεται από τη Σητεία της Κρήτης. Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music (τότε Polygram).

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του, τη ξεχωριστή ερμηνεία του και τις πρωτοποριακές απόψεις του, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως: Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο.

Επίσης ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπεις» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου. Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο.

Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφορεί το 1993, το “Μεσάνυχτα και κάτι”. Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ “Με τα μάτια να το λες” που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες “3 το πρωί”, “Ανήκω σε μένα” και “Μη μου ζητάς”. Το 1996 βγαίνει το single “Μου λείπεις”, το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλά cd singles και albums, όπως το “Παιδί της Νύχτας” το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single “Θέλω να γυρίσω” σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη κ.α. Έτσι, σιγά-σιγά πολλοί είναι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του.

Οι συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Έχει εμφανιστεί με τον Σταμάτη Γονίδη, τους Goin’ Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του “Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο” το τραγούδι “Δεν θέλω πια να ξαναρθείς”.

Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος πείθει τον Μαζωνάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού όπου τραγουδά και βάζει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες. Το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή είναι η εμφάνισή του με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό γι’ αυτή του την απόφαση.

Πληροφορίες από protothema.gr, iefimerida.gr