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Καταγγελία στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς για φερόμενη συνεργασία αστυνομικών με εγκληματικά στοιχεία, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούν παράνομα τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήματα της Αστυνομίας για αναζήτηση δεδομένων και εγγράφων, φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την εποπτεία του Σώματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», η καταγγελία απορρίφθηκε από την Αρχή Κατά της Διαφθοράς, καθώς υποβλήθηκε ανώνυμα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να προχωρήσει η διερεύνησή της.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής, σχολιάζοντας το θέμα, ανέφερε ότι καμία καταγγελία που αφορά μέλη της Αστυνομίας δεν θα μένει χωρίς διερεύνηση, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πρακτική που ακολουθείται.

Ο κ. Φυτιρής ανέφερε ακόμη ότι περισσότεροι από 10 αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα το τελευταίο εξάμηνο για παραβιάσεις του όρκου τους, υπογραμμίζοντας πως σε περίπτωση καταδίκης θα απομακρύνονται από το Σώμα.

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θα πρέπει να καθαρίσει η Αστυνομία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με την αστυνόμευση αθλητικών διοργανώσεων, ο υπουργός ανέφερε ότι σε βάθος χρόνου τα σωματεία θα πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος της ασφάλειας των αγώνων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι για μια τέτοια αλλαγή απαιτείται χρόνος. Πρόσθεσε ότι, μέχρι τότε, η Αστυνομία δεν μπορεί να απέχει από αγώνες που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου.