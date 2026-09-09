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Ευρεία επιχείρηση για πάταξη των παρανομιών στην τουριστική περιοχή Πάφου πραγματοποίησε χθες βράδυ η Αστυνομία. Σε έρευνα που διενεργήθηκε δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε κέντρο διασκέδασης στην τουριστική οδό Αγίου Αντωνίου, εντοπίστηκε σωρεία παρανομιών, ενώ παραλήφθηκαν και προιόντα η διάθεση των οποίων απαγορεύεται.

Ειδικότερα στην εν λόγω επιχείρηση η οποία μετέδιδε και ηχογραφημένη μουσική χωρίς άδεια, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επτά μεγάφωνα, ένας πύργος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένα μίξερ ήχου και μια κονσόλα ήχου.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν επίσης πέντε πυροτεχνήματα, επτά φιαλίδια υποξειδίου του αζώτου και τέσσερις συσκευασίες των 100 μπαλονιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στο συγκεκριμένο υποστατικό διαπιστώθηκε ότι πωλούνταν και καπνικά προϊόντα χωρίς άδεια