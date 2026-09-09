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Το ENA Foundation με ιδρυτή τον Τάσο Παπαναστασίου και συνιδρύτρια τη Χριστιάνα Παναγή, ανακοινώνει την υλοποίηση της φιλανθρωπικής εκστρατείας «490 χιλιόμετρα για κάθε παιδί που γεννιέται στην Κύπρο», με στόχο τη συγκέντρωση €60.000 υπέρ του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου». Τα έσοδα θα ενισχύσουν το Πρόγραμμα Προληπτικού

Ελέγχου Νεογνών, ώστε περισσότερα σοβαρά νοσήματα να μπορούν να εντοπίζονται έγκαιρα στα παιδιά που γεννιούνται στην Κύπρο.

Την εκστρατεία πρεσβεύει ο αθλητής υπεραποστάσεων Θεόδωρος Σοφοκλέους, ο οποίος θα συμμετάσχει στον Αυθεντικό Φειδιππίδειο Άθλο από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για έναν από τους δυσκολότερους αγώνες δρόμου στον κόσμο, κατά τον οποίο θα διανύσει τη διαδρομή Αθήνα – Σπάρτη – Αθήνα, συνολικής απόστασης 490 χιλιομέτρων, μέσα σε τέσσερις ημέρες. Η απόσταση αυτή ισοδυναμεί με περισσότερους από έντεκα συνεχόμενους μαραθωνίους και αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας με σκοπό πολύ μεγαλύτερο από τον ίδιο τον αγώνα: τη στήριξη της εκστρατείας για τη συγκέντρωση €60.000 υπέρ του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Μέχρι σήμερα, κανένας Κύπριος αθλητής δεν έχει καταφέρει να τερματίσει τον συγκεκριμένο αγώνα.

Έλεγχος από 2 σε 5 νοσήματα

Ο προληπτικός έλεγχος νεογνών μπορεί να εντοπίσει σοβαρές συγγενείς παθήσεις από τις πρώτες ημέρες ζωής ενός παιδιού, πριν ακόμη εμφανιστούν οποιαδήποτε συμπτώματα. Η έγκαιρη

διάγνωση μπορεί να επιτρέψει την άμεση παραπομπή για κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα, προτού εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές.

Σήμερα, κάθε παιδί που γεννιέται στην Κύπρο, μέσω του Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών που υλοποιεί το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου», εξετάζεται δωρεάν για δύο συγγενή νοσήματα: τον συγγενή υποθυρεοειδισμό και τη φαινυλκετονουρία. Με την επέκταση του προγράμματος, ο αριθμός των νοσημάτων που θα ελέγχονται αυξάνεται από δύο σε πέντε, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» θα μπορέσει να καλύψει το κόστος ένταξης των τριών νέων παθήσεων:

Γαλακτοζαιμία (GAL)

Συγγενής Υπερπλασία Επινεφριδίων (CAH)

Ανεπάρκεια της Αφυδρογονάσης της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης (G6PD)

Η προσθήκη τους θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη σταδιακή διεύρυνση των εξεταζόμενων παθήσεων του προγράμματος από δύο σε δέκα συνολικά.

Πού θα διατεθούν οι €60.000

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν μέσα από την εκστρατεία θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση και αναβάθμιση του Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών για την ένταξη των τριών νέων νοσημάτων.

Συγκεκριμένα, θα συμβάλουν στην:

αγορά εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού,

ανάπτυξη και εφαρμογή νέων εργαστηριακών μεθόδων,

επαλήθευση (verification) και επιστημονική τεκμηρίωση των νέων εξετάσεων,

ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων για τον καθορισμό των απαραίτητων ορίων αναφοράς,

ανάπτυξη και εφαρμογή των εργαστηριακών πρωτοκόλλων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της ασφάλειας των εξετάσεων.

Στήριξε την προσπάθεια: https://ena.org.cy/ta-programmata-mas/asteri-tis-iridas/athina-sparti-athina/

Οι εισφορές θα κατατίθενται απευθείας στον ερανικό λογαριασμό του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» (Αριθμός Εράνου: Ν.Π. 49/2026).

Για περισσότερες πληροφορίες / Media enquiries μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΝΑ

Foundation μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ena.org.cy ή τηλεφωνικώς στο 22-777011.