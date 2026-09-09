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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι θα ενεργοποιήσει ένα ευρύ φάσμα μέτρων εμπορικής άμυνας (ή αντεπίθεσης), εάν η Κίνα δεν αυξήσει τις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων.

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε χθες Τρίτη ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Κίνας έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε οι Βρυξέλλες καλούνται να κινηθούν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα: να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την κινεζική αγορά και να περιορίσουν την υπερβολική εξάρτηση από τις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων, με στόχο την «εξισορρόπηση» του εμπορίου με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας ανήλθε στα 359,8 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 304,5 δισ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Με άλλα λόγια, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας αντιστοιχούσε το 2025 σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ την ημέρα.

Την ίδια περίοδο, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 6,5%, ενώ οι εισαγωγές από την κινεζική αγορά αυξήθηκαν κατά 6,4%. Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα διευρύνθηκε, μάλιστα, κατά 2,9 δισ. ευρώ από το πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Θα τα πει με τους CEO

Χθες, έγινε γνωστό ότι ο Σέφτσοβιτς συγκάλεσε συνάντηση για τις 18 Σεπτεμβρίου με τους διευθύνοντες συμβούλους (CEOs) ορισμένων από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Στόχος της συνάντησης είναι να αποτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το οικονομικό κόστος που είναι διατεθειμένες να αναλάβουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, προκειμένου να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα από την Κομισιόν, για να περιορίσουν σταδιακά την εξάρτηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών από την Κίνα και να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού των παραγωγών στην ΕΕ.

Νέοι κανονισμοί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται νέο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα υποχρεώνει τις εταιρείες να κατανέμουν τις αγορές κρίσιμων πρώτων υλών σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προμηθευτές. Με τον τρόπο αυτό, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να περιορίσουν την εξάρτηση από την Κίνα και να αποτρέψουν τη δημιουργία μονοπωλιακών ή υπερβολικά συγκεντρωμένων αλυσίδων εφοδιασμού.

«Αν εξετάσουμε το έλλειμμα και τη δυναμική του, δεν πιστεύουμε ότι η λύση μπορεί να είναι μόνο η αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ προς την Κίνα, επειδή το χάσμα είναι απλώς πολύ μεγάλο», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς σε χθεσινή εκδήλωση της ΕΕ στο Βερολίνο, όπως γράφει το Euractiv.

«Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το ευρωπαϊκό έλλειμμα με την Κίνα και από τις δύο πλευρές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γουεντάο.

Οι δηλώσεις του Ευρωπαίου επιτρόπου έρχονται λίγες εβδομάδες πριν από την επίσκεψή του στο Πεκίνο, στις αρχές Οκτωβρίου, όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει κρίσιμες συνομιλίες με τον Γουεντάο. Οι Βρυξέλλες έχουν ζητήσει από την κινεζική πλευρά να παρουσιάσει «απτά αποτελέσματα» σε μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων το αυξανόμενο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας, οι έλεγχοι στις εξαγωγές στρατηγικά κρίσιμων ορυκτών, καθώς και οι περιορισμοί που εξακολουθούν να υφίστανται στην πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά.

Ερωτηθείς σχετικά με το τι θα πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν η επίσκεψή του τον Οκτώβριο στο Πεκίνο δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ο κ. Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα επιδιώξουν να καταστήσουν ευκολότερα εφαρμόσιμα τα περισσότερα από 200 μέσα εμπορικής άμυνας που προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος άφησε, επίσης, να νοηθεί ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τρόπους άσκησης πίεσης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ώστε να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να περιορίσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας των Βρυξελλών για άμεση εξισορρόπηση των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα βρίσκονται κλάδοι που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι στην κινεζική υπερπαραγωγή, στις χαμηλές τιμές και στην αυξανόμενη διείσδυση κινεζικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Μεταξύ των βασικών τομέων που βρίσκονται στο στόχαστρο περιλαμβάνονται η αυτοκινητοβιομηχανία -και κυρίως η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων- ο ιατρικός εξοπλισμός, τα αγροδιατροφικά προϊόντα και οι κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως οι ημιαγωγοί, οι σπάνιες γαίες και οι μόνιμοι μαγνήτες.