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Σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει ο τουρισμός στην Κύπρο, μετά τη σημαντική κάμψη που καταγράφηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, με την εικόνα κατά τους μήνες της τουριστικής αιχμής να βελτιώνεται αισθητά.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank Research «Ο τουρισμός στην Κύπρο το 2026: Η ανάκαμψή στην περίοδο αιχμής περιορίζει την υστέρηση από το 2025», επισημαίνεται ότι οι αφίξεις τον Ιούλιο ήταν μόλις 1,1% χαμηλότερες σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης 1,7% τον Ιούνιο και υποχωρήσεων 30,7% τον Μάρτιο και 27,6% τον Απρίλιο.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει, χωρίς όμως να εξαλείφει, τη σωρευτική υστέρηση έναντι του 2025, μιας χρονιάς-ρεκόρ, κατά την οποία οι αφίξεις στην Κύπρο ανήλθαν σε 4,53 εκατομμύρια.

Στην οικονομική ανάλυση της Eurobank Research σημειώνεται ότι ο κυπριακός τουρισμός εισήλθε στο 2026 έπειτα από μια χρονιά-ρεκόρ, καθώς οι αφίξεις το 2025 ανήλθαν στα 4,53 εκατομμύρια. Ωστόσο, η αναζωπύρωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή επηρέασε αρνητικά το ταξιδιωτικό κλίμα και οδήγησε σε απότομη μείωση των αφίξεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Μέχρι τον Ιούλιο, όμως, η εικόνα είχε βελτιωθεί αισθητά: οι αφίξεις ήταν μόλις κατά 1,1% χαμηλότερες σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από μείωση 1,7% τον Ιούνιο, έναντι υποχωρήσεων 30,7% τον Μάρτιο και 27,6% τον Απρίλιο.

Στην ανάλυση υποδεικνύεται ότι η ανάκαμψη περιόρισε, χωρίς ωστόσο να εξαλείψει, τη σωρευτική υστέρηση. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, οι αφίξεις παρέμειναν κατά 8,0% χαμηλότερες σε ετήσια βάση, που αντιστοιχεί σε 193 χιλιάδες λιγότερους επισκέπτες. Το Ισραήλ παρείχε τη σημαντικότερη στήριξη, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 8,6%, προσθέτοντας 25 χιλιάδες επισκέπτες. Αντίθετα, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο -τη μεγαλύτερη αγορά προέλευσης τουριστών- μειώθηκαν κατά 11,1%, αντιπροσωπεύοντας 90 χιλιάδες από τη συνολική υποχώρηση. Η Πολωνία παρέμεινε σταθερή με οριακή αύξηση 0,4%, ενώ η Γερμανία, η Ελλάδα και οι Σκανδιναβικές χώρες κατέγραψαν πιο συγκρατημένες μειώσεις (-7,5%, -7,5% και -6,3% αντίστοιχα).

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank Research, οι διαφοροποιημένες επιδόσεις μεταξύ των αγορών προέλευσης καταδεικνύουν τη στρατηγική σημασία της διεύρυνσης της πρόσβασης στις αγορές της ηπειρωτικής Ευρώπης και της ενίσχυσης της ζήτησης κατά τις περιόδους εκτός της τουριστικής αιχμής.

Με βάση δύο εναλλακτικά σενάρια, η Eurobank Research αναφέρει ότι και οι δύο εκτιμήσεις παραπέμπουν σε ομαλοποίηση από μια εξαιρετικά υψηλή κορύφωση και όχι σε διαρθρωτική επιδείνωση της τουριστικής ζήτησης. Με βάση τη βελτίωση που καταγράφηκε μέχρι τον Ιούλιο, η συνέχιση της υφιστάμενης τάσης (με την υπόθεση ότι οι αφίξεις κατά την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου θα παραμείνουν περίπου 1% χαμηλότερες από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025) θα οδηγήσει σε περίπου 4,32 εκατομμύρια αφίξεις το 2026. Αυτό θα αντιστοιχεί σε μείωση 4,7% από το επίπεδο-ρεκόρ του 2025, αλλά οι αφίξεις θα παραμείνουν κατά 6,9% υψηλότερες από το 2024.