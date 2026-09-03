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Ελαφρώς υψηλότερες από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024 παρέμειναν οι τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,5%, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Παρά τις αναταράξεις στις αερομεταφορές και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρέασαν την τουριστική κίνηση τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του τομέα.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι αφίξεις ήταν ελαφρώς υψηλότερες από το 2024, ενώ τα τουριστικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση 7,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο εκείνης της χρονιάς.

Κλείνει η απόσταση από το ρεκόρ του 2025

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι το 2024 ήταν τότε η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού, προτού καταγραφεί νέο ρεκόρ το 2025.

Όπως ανέφερε, οι επιδόσεις του 2026 θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση αυτό το υψηλό σημείο αναφοράς, ιδιαίτερα μετά τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι αναταράξεις στις αερομεταφορές κατά τους δύο κρίσιμους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Από τον Μάιο και μετά, σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και η απόσταση από τις επιδόσεις-ρεκόρ του 2025 περιορίζεται.

Σχεδόν 490.000 αφίξεις τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο του 2026 οι αφίξεις ανήλθαν στις 489.965, καταγράφοντας μείωση μόλις 1,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €423,1 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 0,2%.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η αύξηση των εσόδων, παρά τη μικρή υποχώρηση των αφίξεων, καταδεικνύει τη σημασία της ποιότητας της τουριστικής προσφοράς και της μεγαλύτερης αξίας ανά επίσκεψη.

Η στρατηγική για τον τουρισμό

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απέδωσε την πορεία του τομέα στη συνεργασία κράτους και ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και στη στρατηγική που ακολουθείται για:

τη διεύρυνση των τουριστικών αγορών,

την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας,

την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,

τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας που προσφέρει η Κύπρος.

«Η εικόνα των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνει ότι ο κυπριακός τουρισμός έχει ισχυρές βάσεις και σημαντικές αντοχές», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της θετικής πορείας μέχρι το τέλος του έτους, σημειώνοντας ότι η απόσταση από το ρεκόρ του 2025 περιορίζεται μήνα με τον μήνα.