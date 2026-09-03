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Στην υλοποίηση νέων έργων προχωρεί ο Δήμος Πάφου, μετά την χθεσινή νέα σύμβαση με εργοληπτική εταιρείαγια την κατασκευή και επιδιόρθωση πεζοδρομίων στη δημαρχούμενη περιοχή.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, είναι κόστους ενός περίπου εκατομμυρίου ευρώ.

ον Δήμο Πάφου.

Προχωρούμε με έναν ξεκάθαρο στόχο, να βελτιώσουμε σταδιακά τους δρόμους και τα πεζοδρόμια σε ολόκληρη την Πάφο, μειώνοντας την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας και κάνοντας την καθημερινότητά τους πιο ασφαλή και λειτουργική, τόνισε κατά την τελετή της υπογραφής ο Άγγελος Ονησιφόρου.

Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και συνεχίζουμε βάσει προγράμματος και με τη συνεργασία όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατέληξε.