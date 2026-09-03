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Οι προετοιμασίες στην Πλατεία του Κάστρου, στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, έχουν μπει στην τελική ευθεία και όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή της όπερας στην Πάφο. Απόψε πραγματοποιείται η γενική πρόβα, ενόψει των δύο παραστάσεων της όπερας «L’Elisir d’Amore» (Το Ελιξίριο του Έρωτα) του Gaetano Donizetti, που θα παρουσιαστεί αύριο, Παρασκευή και το Σάββατο, στις 19:30.

Ο Δημαρχεύων Πάφου και πρόεδρος του φορέα Pafos Aphrodite Festival Ltd, Άγγελος Ονησιφόρου, δήλωσε σήμερα ότι ο Δήμος Πάφου και το προσωπικό του βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια προετοιμασία του χώρου. Από την καθαριότητα και την ευπρέπεια μέχρι τις τελευταίες οργανωτικές και τεχνικές λεπτομέρειες, όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε η Πάφος να υποδεχθεί όπως αρμόζει καλλιτέχνες και κοινό, είπε.

Σε αυτή τη σημαντική στιγμή, τόνισε ιδιαίτερα ο Δημαρχεύων Πάφου, αξίζει να θυμόμαστε και να τιμούμε τους ανθρώπους που οραματίστηκαν και άνοιξαν τον δρόμο για να αποκτήσει η Πάφος έναν τέτοιο πολιτιστικό θεσμό. Ιδιαίτερη αναφορά και ευγνωμοσύνη οφείλεται στον αείμνηστο πρώην Δήμαρχο Πάφου Ανδρέα Αταλιώτη, ο οποίος εργάστηκε με επιμονή και όραμα για τη δημιουργία και λειτουργία του θεσμού της Όπερας στην Πάφο, συμβάλλοντας ώστε η πόλη μας να αποκτήσει μια ξεχωριστή θέση στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη.

Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Το Pafos Aphrodite Festival, που ξεκίνησε το 1999, αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Πάφου και της Κύπρου, κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου.