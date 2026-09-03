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Στη μεγαλύτερη άσκηση Πολιτικής Άμυνας που πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, υλοποιεί η Φινλανδία με τη συμμετοχή πέραν των 2.000 μεταξύ των οποίων μαθητές, φοιτητές και μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η άσκηση πραγματοποιείται στην κεντρική φινλανδική πόλη Κουόπιο και βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σενάριο, όπου κρίσιμες υποδομές, όπως το δίκτυο ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, έχουν υποστεί σοβαρές διαταραχές εξαιτίας κυβερνοεπιθέσεων, ενώ, παράλληλα, υπάρχει απειλή πυραυλικών πληγμάτων από τη γειτονική Ρωσία.

Αυτό το σενάριο που πριν από μερικά χρόνια έμοιαζε περισσότερο με σενάριο πολεμικής ταινίας, για τους Φινλανδούς είναι μια ζώσα πραγματικότητα, που, μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις σχετικά με περιστατικά με τα drones στη Λειψία και αλλού, δεν είναι πλέον μακρινό ή απίθανο ενδεχόμενο.

Στόχος είναι οι τοπικές αρχές, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, να εξασκηθούν σε όσα θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση πραγματικής επίθεσης ή μεγάλης κρίσης.

Από τις πυραυλικές επιθέσεις, στον υβριδικό πόλεμο

Τα υπόγεια καταφύγια και τα αντιαεροπορικά καταφύγια μπορούν να προσφέρουν προστασία από πυραυλικά πλήγματα, όμως δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια εκστρατεία σαμποτάζ και αποσταθεροποίησης.

Δυτικοί αξιωματούχοι, όπως εξηγεί το Euronews, υποστηρίζουν ότι η Ρωσία διεξάγει μια τέτοια υβριδική εκστρατεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, με περιστατικά εμπρησμών, επιθέσεων σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και με drones που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις δολιοφθοράς στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Η Φινλανδία διαθέτει σύνορα μήκους άνω των 1330 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, από τη Βαλτική Θάλασσα έως τον Αρκτικό Κύκλο. Το 2024, μαζί με τη Σουηδία, εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Μέχρι τότε, οι Φινλανδοί είχαν προετοιμαστεί να υπερασπιστούν τη χώρα τους σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους.

«Η άμυνα βασίζεται και στη νοοτροπία των πολιτών»

Ο απόστρατος συνταγματάρχης του φινλανδικού στρατού Άσκο Μουχόνεν, ο οποίος οργάνωσε την άσκηση στο Κουόπιο, υποστηρίζει ότι η άμυνα της χώρας δεν εξαρτάται μόνο από τις ένοπλες δυνάμεις.

«Η άμυνα της Φινλανδίας βασίζεται όχι μόνο στον στρατό, αλλά και στη νοοτροπία των απλών Φινλανδών, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλεια της χώρας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η νοοτροπία έχει ενισχυθεί και από το σύστημα υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, το οποίο διατηρήθηκε στη Φινλανδία ακόμη και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, μεταδίδει η Daily Mail.

Ο 23χρονος στρατεύσιμος Τζίρι Πιετικάινεν, ο οποίος εκπαιδεύτηκε για να λειτουργεί το καταφύγιο του Κουόπιο κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε: «Δεν είναι όλοι χαρούμενοι που κάνουν εθνική υπηρεσία, αλλά είναι καθήκον μας να υπηρετήσουμε και να προστατεύσουμε αυτή τη χώρα, όπως έκαναν οι άνθρωποι πριν από εμάς. Γι’ αυτό έχουμε την ανεξαρτησία μας».

Τα μαθήματα από την Ουκρανία

Ο Μουχόνεν τονίζει ότι η Φινλανδία πρέπει να αντλήσει σημαντικά διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το μεγαλύτερο καταφύγιο στο Κουόπιο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7.000 ανθρώπους. Ωστόσο, στην Ουκρανία οι πολίτες έχουν συχνά στη διάθεσή τους μόλις λίγα λεπτά για να φτάσουν σε έναν σταθμό του μετρό ή σε ένα υπόγειο πάρκινγκ όταν ξεκινά μια επίθεση.

«Οι άνθρωποι χρειάζονται ένα καταφύγιο στο οποίο μπορούν να φτάσουν εύκολα και το οποίο προσφέρει κάποια μορφή προστασίας. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να μπορεί να αντέξει μια πυρηνική επίθεση», εξήγησε ο Μουχόνεν.

Η φινλανδική υπηρεσία πληροφοριών καθησυχάζει

Η Φινλανδική Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών ανακοίνωσε ότι έχει ερευνήσει «ένα ευρύ φάσμα παρατηρήσεων», χωρίς να εντοπίσει κάτι που να προκαλεί ανησυχία.

Όπως ανέφερε, από το 2022 οι πολίτες είναι πολύ πιο προσεκτικοί εξαιτίας της επιδεινωμένης κατάστασης ασφαλείας και αναφέρουν ακόμη και αντικείμενα που τελικά συνδέονται με συνηθισμένες δραστηριότητες, όπως αντανακλαστικά αυτοκόλλητα που χρησιμοποιούνται σε εργασίες τοπογραφικών μετρήσεων. Οι περισσότερες αναφορές για drones, σύμφωνα με την Υπηρεσία, έχουν επίσης εξηγηθεί ως «καθημερινά περιστατικά».

Μνήμες από τον πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση

Η φινλανδική προετοιμασία έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Στους πολέμους της με τη Σοβιετική Ένωση, η Φινλανδία έχασε περίπου το 11% των εδαφών της, ενώ περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι, περίπου το 12% του πληθυσμού, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε περιοχή που σήμερα βρίσκεται στη δυτική Ρωσία.

Στο μουσείο βετεράνων του Κουόπιο, η 102χρονη Πίρκο Ναουκαρίνεν θυμήθηκε ότι σε ηλικία μόλις 16 ετών εργαζόταν σε εκστρατευτική κουζίνα κοντά στο μέτωπο. Κάποιες φορές μοιραζόταν τα ορύγματα με στρατιώτες και έπεφτε σε χαντάκια για να προστατευθεί, καθώς η σοβιετική αεροπορία επιτίθετο στον φινλανδικό στρατό που υποχωρούσε.

Στο καταφύγιο του Κουόπιο, χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους μαθητές και φοιτητές, συμμετείχαν στην άσκηση. Η 11χρονη Αμάντα Χιλ δήλωσε: «Τα παιδιά πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, γιατί μπορεί να χρειαστεί να κάνουν κάτι μόνα τους. Οι ενήλικες δεν μπορούν πάντα να βοηθήσουν».

Καθισμένος στο πάτωμα του καταφυγίου μαζί με τους συναδέλφους του, ο Πιετικάινεν εξήγησε γιατί θεωρεί απολύτως λογικό να προετοιμάζονται για μια κρίση.

«Είμαστε Φινλανδοί, οπότε κατά κάποιον τρόπο είμαστε απαισιόδοξοι για τη ζωή», είπε, προσθέτοντας ότι η Ιστορία δείχνει τι μπορεί να συμβεί όταν απέναντι βρίσκεται η Ρωσία.

Ο Μουχόνεν, από την πλευρά του, έδωσε το δικό του μήνυμα για την αντιμετώπιση των απειλών από τη Μόσχα, τονίζοντας τη σημασία της επαγρύπνησης: «Μην πιστεύετε αυτά που λένε, αλλά να παρακολουθείτε τι κάνουν».

iefimerida.gr