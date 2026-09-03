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Περίπου €224 εκατ. απέφερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τις πρώτες επτά εβδομάδες εφαρμογής του, το νέο τέλος στα μικρής αξίας δέματα, καταγράφοντας παράλληλα τις πρώτες ενδείξεις περιορισμού των εισαγωγών φθηνών προϊόντων από την Κίνα.

Στο αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο, έναν από τους βασικούς ευρωπαϊκούς κόμβους εισόδου κινεζικών προϊόντων, τα μικρά δέματα που έφτασαν τον Ιούλιο του 2026 ήταν μειωμένα κατά 53% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία των βελγικών τελωνειακών αρχών που επικαλείται το Bloomberg.

«Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών Γιαν Γιάμπον, παρουσιάζοντας τα αρχικά στοιχεία από την εφαρμογή του μέτρου.

Πώς λειτουργεί το τέλος

Η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή τον Ιούλιο πάγιο τέλος €3 για τα δέματα αξίας κάτω των €150, επιδιώκοντας να περιορίσει την ταχεία αύξηση των φθηνών προϊόντων που αγοράζονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως οι Temu και Shein.

Τα συγκεκριμένα δέματα εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς την επιβολή τελωνειακών δασμών. Το τέλος αποτελεί προσωρινό μέτρο και αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ μέχρι το 2028, οπότε προβλέπεται η εφαρμογή μόνιμου καθεστώτος τελωνειακής επιβάρυνσης.

Η Λιέγη ως πύλη εισόδου στην ΕΕ

Το αεροδρόμιο της Λιέγης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους διακίνησης δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, από το αεροδρόμιο περνούσαν κατά μέσο όρο 153 εκατ. μικρά δέματα τον μήνα. Η μείωση που καταγράφηκε τον Ιούλιο εκλαμβάνεται από τις βελγικές αρχές ως ένδειξη ότι το τέλος περιορίζει την εισροή φθηνών προϊόντων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν, ωστόσο, ότι πριν από την εφαρμογή του μέτρου είχε προηγηθεί αύξηση των εισαγωγών, καθώς επιχειρήσεις και καταναλωτές έσπευσαν να πραγματοποιήσουν αποστολές πριν τεθεί σε ισχύ η νέα χρέωση.

Οι εμπορικές εντάσεις ΕΕ-Κίνας

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία από τις εστίες έντασης στις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα.

Οι δύο πλευρές έχουν θέσει τον Οκτώβριο ως προθεσμία για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών, οι οποίες βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποδίδουν την κατάσταση, μεταξύ άλλων, στην πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα και σε πρακτικές της Κίνας τις οποίες χαρακτηρίζουν αθέμιτες. Το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες, με αποτέλεσμα οι εμπορικές εντάσεις να παραμένουν ανοικτές.

Capital.gr