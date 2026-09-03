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Τη συζήτηση για «τολμηρές» επιλογές χρηματοδότησης, από έναν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και κοινό χρέος έως την επιβολή φόρου έκτακτων κερδών στις πετρελαϊκές εταιρείες, ζητεί να ανοίξει η Τερέζα Ριμπέρα, προειδοποιώντας ότι οι υφιστάμενοι πόροι δεν επαρκούν για την προστασία της Ευρώπης από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανταγωνισμό και την πράσινη μετάβαση δήλωσε στο Politico ότι απαιτούνται επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες να καταστούν ανθεκτικότερες απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Η κλίμακα της πρόκλησης απαιτεί σημαντικές και διαρκείς επενδύσεις, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές, και είναι επείγον να εντοπιστούν τα κατάλληλα μέσα», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή της.

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί και οι παραδοσιακοί ευρωπαϊκοί πόροι από μόνοι τους δεν θα επαρκέσουν. Όταν αντιμετωπίζουμε κοινές απειλές, είμαστε ισχυρότεροι και αποτελεσματικότεροι μαζί. Η κλιματική ασφάλεια αξίζει το ίδιο επίπεδο συλλογικής φιλοδοξίας», πρόσθεσε.

Στο τραπέζι πράσινα ευρωομόλογα και φόρος στα υπερκέρδη

Χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, η Ριμπέρα έθεσε προς συζήτηση τρεις βασικές επιλογές: περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, αύξηση του κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και περαιτέρω αξιοποίηση πράσινων ευρωομολόγων.

Παράλληλα, επανέφερε την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για φορολόγηση των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών και διοχέτευση των εσόδων σε ταμείο κλιματικής ανθεκτικότητας.

«Έχει έρθει η ώρα να ανοίξει η συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να αντέξουμε οικονομικά αυτές τις προκλήσεις. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής απάντηση στον ορίζοντα. Είτε χρειαζόμαστε μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο είτε έναν μεγαλύτερο κοινό προϋπολογισμό, περαιτέρω χρήση πράσινων ευρωομολόγων και/ή να επαναφέρουμε την πρόταση του [Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο] Γκουτέρες για φορολόγηση των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, ώστε τα έσοδα να διοχετεύονται σε ένα ταμείο ανθεκτικότητας», δήλωσε.

Οι προτάσεις αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς η αύξηση των ευρωπαϊκών δαπανών και του κοινού χρέους αποτελεί κόκκινη γραμμή για δημοσιονομικά αυστηρότερες χώρες, όπως η Γερμανία. Το Βερολίνο τάσσεται ήδη υπέρ ενός μικρότερου προϋπολογισμού της ΕΕ από εκείνον που εισηγήθηκε η Επιτροπή.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Γερμανία μαζί με την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Αυστρία και την Ισπανία πιέζουν για φορολόγηση των έκτακτων κερδών του πετρελαϊκού κλάδου, μετά το νέο ενεργειακό σοκ στις τιμές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων έχουν αποκομίσει δισεκατομμύρια σε υπερκέρδη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ανάγκες €70 δισ. κάθε χρόνο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται €70 δισ. ετησίως για να προετοιμαστεί απέναντι στις απειλές που συνεπάγεται η άνοδος της θερμοκρασίας.

Η Ριμπέρα επικαλέστηκε τα ακραία καιρικά φαινόμενα του καλοκαιριού ως προειδοποίηση για την ανάγκη άμεσων επενδύσεων στην κλιματική προσαρμογή, επαναλαμβάνοντας αντίστοιχες επισημάνσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα.

«Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την οικονομία και την ευημερία των ανθρώπων», δήλωσε, σημειώνοντας ότι «το ΑΕΠ της Γαλλίας παραμένει στάσιμο εξαιτίας της ζέστης· οι υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση… φράγματα χρειάζεται να ανατιναχθούν για να ψυχθούν οι πυρηνικοί σταθμοί, ενώ οι δασικές πυρκαγιές και οι καταστροφές στις καλλιέργειες απειλούν ανθρώπινες ζωές και την επισιτιστική ασφάλεια».

Αναφερόμενη στις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πρόσθεσε: «Και, πολύ μακριά, παρακολουθούμε τις τρομακτικές εικόνες παγετώνων να καταρρέουν και να σκοτώνουν εκατοντάδες ανθρώπους».

Η Ριμπέρα προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «δεν είναι προετοιμασμένες» για την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής. «Δεν μπορούμε να ασφαλιστούμε έναντι όλων αυτών των κινδύνων και οι δημόσιοι προϋπολογισμοί δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν τα πάντα», ανέφερε.

Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι «πρέπει να προωθηθεί μια τολμηρή προσέγγιση στις πολιτικές για το κλίμα σε όλα τα επίπεδα». «Η Ευρώπη χρειάζεται να επενδύσει σοβαρά στην ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται ήδη πακέτο μέτρων για την κλιματική ετοιμότητα, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

«Η φιλοδοξία χωρίς τα μέσα για την υλοποίησή της κινδυνεύει να καταλήξει σε ευσεβείς πόθους, χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα», προειδοποίησε η Ριμπέρα. «Και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε άλλο χρόνο».