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Αποτροπιασμό προκαλεί έγκλημα στην Γαλλία, καθώς πατέρας φέρεται να σκότωσε τα παιδιά του και την πρώην πεθερά, βιντεοσκοπώντας το έγκλημά του για να στείλει στην πρώην σύζυγό του.

Τέσσερις άνθρωποι της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών, βρέθηκαν νεκροί το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Οτ-Σον της Γαλλίας, μεταδίδει το γαλλικό BFM.

Τα θύματα είναι τα δύο παιδιά, ο 42χρονος πατέρας τους και η 74χρονη μητέρα της πρώην συντρόφου του.

Οι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, ενώ οι Αρχές έχουν ανοίξει έρευνα.

Ce que l'on sait de la découverte de quatre corps, dont ceux de deux enfants, en Haute-Saônehttps://t.co/pkbmUup7ge pic.twitter.com/g6zXjPu9mD September 3, 2026

Είπε ότι σκότωσε τα παιδιά του και την πρώην πεθερά του

Όλα ξεκίνησαν χθες, Τετάρτη, περίπου στις 20:00 τοπική ώρα, όταν η χωροφυλακή δέχθηκε τηλεφώνημα από πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του 42χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε επικοινωνήσει λίγο νωρίτερα μαζί του και του είχε πει ότι είχε σκοτώσει τα δύο παιδιά του και τη μητέρα της πρώην συντρόφου του, από την οποία είχε πρόσφατα χωρίσει.

Όταν οι χωροφύλακες έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τα άψυχα σώματα των δύο παιδιών μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Σε ένα τροχόσπιτο που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν οι σοροί του 42χρονου και της 74χρονης γυναίκας. Και οι τέσσερις είχαν πυροβοληθεί.

Quatre corps d'une même famille, dont deux enfants, ont été découverts en Haute-Saône pic.twitter.com/UtiXcXBXp3 — BFM (@BFMTV) September 3, 2026

«Βιντεοσκόπησε τη σκηνή και την έστειλε στη γυναίκα του»

Μία γειτόνισσα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα L’Est Républicain.

«Είναι φρίκη αυτό που συνέβη. Άκουσα πυροβολισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένας άνδρας που συνάντησε το AFP κοντά στον τόπο του τραγικού συμβάντος και ο οποίος παρουσιάστηκε ως ξάδελφός του, διηγείται ότι ο πατέρας της οικογένειας, διέπραξε το έγκλημα την ώρα που η πεθερά του είχε έρθει να πάρει τα παιδιά, αναμεταδίδει η Parisien.

«Βιντεοσκόπησε τη σκηνή και την έστειλε στη γυναίκα του λέγοντάς της: “Αυτό σου αξίζει”», πριν προωθήσει τα πλάνα στους αδελφούς του, ανέφερε ο άνδρας, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει το όνομά του, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο ενημέρωσης.

Είχαν πάει διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι

Η σύντροφός του ήθελε να τον χωρίσει μετά από μια απιστία που της είχε κάνει πριν από αρκετούς μήνες, δήλωσε ο φερόμενος ξάδερφος του 42χρονου.

Φαινόταν να είχαν συμφιλιωθεί, καθώς είχαν πάει μαζί διακοπές στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, αλλά την Τετάρτη, είχε ζητήσει από τη μητέρα της να πάει να πάρει τα παιδιά, λέγοντάς της: «Δεν θέλω να γυρίσω πια», σύμφωνα με την αφήγηση του ξαδέλφου.

Ο άνδρας εργαζόταν στον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με έναν από τους γείτονές του, ο οποίος είπε ότι άκουσε «δύο πυροβολισμούς».

iefimerida.gr