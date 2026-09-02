Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ανατριχιαστική υπόθεση δολοφονίας ενός νεογέννητου βρέφους από την ίδια τη μητέρα του ήλθε στο φως στη Βρετανία, ενώ στο εδώλιο θα καθίσουν ένας νεαρός και οι γονείς του.

Η ιατροδικαστική έρευνα, αναφέρει η Daily Mail, έδειξε ότι το κοριτσάκι είχε 33 τραύματα από 15 μαχαιριές.

Μητέρα του βρέφους είναι η 20χρονη Αντρέα Σκόποβα, που εμφανίστηκε σήμερα Τετάρτη στο δικαστήριο κατηγορούμενη για τη δολοφονία του βρέφους, που είναι αγνώστου πατρός.

Μαζί της στο δικαστήριο εμφανίστηκαν ο 19χρονος σύντροφος της μητέρας, Πίτερ Χόρβαθ Τζούνιορ και οι γονείς του, Νίνα Χόρβαθοβα, 37 ετών, και Πίτερ Χόρβαθ, 38 ετών.

Και οι τέσσερις κατηγορούνται γιατί προκάλεσαν ή επέτρεψαν τον θάνατο ενός παιδιού, καθώς και για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης μέσω του καθαρισμού του τόπου του εγκλήματος. Άλλη μία 15χρονη είναι κατηγορούμενη για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, αλλά τα στοιχεία της δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Οι πέντε κατηγορούμενοι, που είναι υπήκοοι Σλοβακίας, προφυλακίστηκαν.

Δύο γυναίκες, ηλικίας 26 και 37 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν ως ύποπτες για τον φόνο, παραμένουν ελεύθερες με εγγύηση.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το «Βρέφος S», όπως αναφέρεται στη δικογραφία σε ένα πρόχειρο κτίσμα στο Σέφιλντ τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Αυγούστου.

Είχε γεννηθεί λίγες ώρες νωρίτερα ενώ η Σκόποβα γέννησε το μωρό στην 37η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν βέβαιο ότι το μωρό δεν βρισκόταν στη μήτρα. Ειδοποίησε την αστυνομία λίγο μετά τις 5 το πρωί, η οποία εντόπισε το βρέφος λίγο αργότερα.

Αργότερα αποδείχτηκε ότι το είχε μαχαιρώσει στο μπάνιο, το τύλιξε σε πετσέτα και μια μπλε τσάντα και το άφησε πάνω σε πλυντήριο ρούχων, όπου και βρέθηκε.

Η Χόρβαθοβα και η 15χρονη κατηγορούνται ότι καθάρισαν τα αίματα στο μπάνιο, γράφει η βρετανική εφημερίδα που προσθέτει στο σπίτι βρισκόταν την ίδια στιγμή και ένα οκτάχρονο παιδί.

protothema.gr