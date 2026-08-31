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Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενήργησε ο Συμεών Μεσογίτης.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι, διαφορετικών διαστάσεων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το μωρό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε η ηλικία του βρέφους ούτε ο χρόνος θανάτου του.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές εντόπισαν το νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα και ξεκίνησε ένα ντόμινο αποκαλύψεων σχετικά με την υπόθεση. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

protothema.gr