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Στα ράφια των καταστημάτων περνούν από σήμερα, 31 Αυγούστου, οι μειώσεις τιμών που εντάσσονται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.740 κωδικούς καθημερινής χρήσης να συμμετέχουν στο μέτρο.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν περισσότερες από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Ο μέσος όρος των μειώσεων φθάνει έως το 9,5%, ανάλογα με την κατηγορία και την πρόσθετη έκπτωση που εφαρμόζουν οι λιανέμποροι.

Στη λίστα περιλαμβάνονται 875 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση 6,6%. Με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, η συνολική έκπτωση φθάνει κατά μέσο όρο έως το 9%, ενώ σε ορισμένα προϊόντα οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως 44%.

Παράλληλα, έχουν ενταχθεί 405 σχολικά είδη, με μέση έκπτωση 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση 8%, και 100 κωδικοί κρέατος, στους οποίους η μέση υποχώρηση της τιμής διαμορφώνεται περίπου στο 7,5%.

Η ένταξη του κρέατος αποτελεί νέο στοιχείο σε σχέση με προηγούμενες εθελοντικές πρωτοβουλίες. Η σχετική λίστα περιλαμβάνει ελληνικά και εισαγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και μοσχάρι, όχι όμως αρνί.

Οι μειώσεις αφορούν βασικά τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης, όπως γάλα, γιαούρτι, τυριά, αυγά, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, καφέ, δημητριακά, ψωμί, αλεύρι, ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Συμμετέχουν επίσης είδη προσωπικής υγιεινής, βρεφικά προϊόντα, αναψυκτικά, χυμοί, σοκολάτες και μπισκότα.

Τα προϊόντα θα φέρουν ειδική σήμανση στο ράφι, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «PosoKanei». Εκεί θα παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις και οι κωδικοί που συμμετέχουν, καθώς και οι μειώσεις που εφαρμόζονται.

Η τελική τιμή ενός προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των αλυσίδων, καθώς στη μείωση του προμηθευτή προστίθεται η έκπτωση του λιανεμπορίου, η οποία δεν είναι ενιαία. Συνεπώς, το πραγματικό όφελος θα αποτυπωθεί στην τελική απόδειξη και θα εξαρτηθεί από τη σύνθεση του καλαθιού κάθε νοικοκυριού.

Η πρωτοβουλία θα παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, είτε με τους ίδιους είτε με νέους κωδικούς. Η διαδικασία παραμένει ανοικτή, με νέες συμμετοχές επιχειρήσεων και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αναμένονται εντός της εβδομάδας.

Η Αρχή επισημαίνει ότι το μέτρο δεν αποτελεί συνολική απάντηση στην ακρίβεια, αλλά ένα συγκεκριμένο και μετρήσιμο βήμα για την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Capital.gr