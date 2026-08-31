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Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του καταμαράν στην Κερύνεια, στα κατεχόμενα, όταν το πλοίο άρχισε να μπάζει νερά, προτού τελικά ανατραπεί και βυθιστεί.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τη Δευτέρα 18 άτομα εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, ανατράπηκε ανοιχτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα, με τους επιζώντες να προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατηθούν από την αναποδογυρισμένη γάστρα του μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Την ίδια ώρα, ο καπετάνιος, επτά μέλη του πληρώματος και ένας μέτοχος της εταιρείας που εκμεταλλευόταν το φέρι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν τη Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου, καθώς οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.



Girne feribotunun batma anı videosu



İçinde 267 yolcusu bulunan Girne feribotunun alabora olmaya başladığı andan itibaren yaşanan can pazarı yolcular tarafından kayda alındı. pic.twitter.com/uIUZRHZmJ5 August 31, 2026

Πανικός μέσα στο πλοίο που βυθιζόταν στα Κατεχόμενα

Βίντεο που τραβήχτηκε από το εσωτερικό του πλοίου αποτυπώνει τον πανικό που επικράτησε. Επιβάτες προσπαθούν σωθούν, ενώ γύρω τους ακούγονται κραυγές και απελπισμένες φωνές.

Σε ένα σημείο, ένας άνδρας φαίνεται να έχει σκαρφαλώσει στο πλάι του πλοίου, το οποίο έχει πάρει πλέον επικίνδυνη κλίση, κρατώντας το τηλέφωνό του στο αυτί και φαίνεται να καλεί για βοήθεια. Γύρω του άλλοι επιβάτες προσπαθούν να βρουν τρόπο διαφυγής.

Άλλες εικόνες δείχνουν τις στιγμές μετά την ανατροπή, με ανθρώπους να επιπλέουν στα ταραγμένα νερά δίπλα στο μισοβυθισμένο πλοίο. Κάποιοι κρατιούνται ο ένας από τον άλλο, ενώ άλλοι προσπαθούν να τραβήξουν επιβάτες έξω από το πλοίο. Σε άλλο βίντεο διακρίνεται ελικόπτερο διάσωσης να πετά πάνω από την περιοχή.

Η μητέρα που έχασε τη 12χρονη κόρη της

Ανάμεσα στις πιο συγκλονιστικές μαρτυρίες είναι αυτή της Ayten Bicer, η οποία περιέγραψε πώς ένιωσε τη 12χρονη κόρη της, Miray, να γλιστρά από τα χέρια της την ώρα που το πλοίο ανατρεπόταν.

Η Miray και ο 6χρονος αδελφός της, Mehmet Asaf, συγκαταλέγονταν στους ανθρώπους που παρέμεναν αγνοούμενοι τη Δευτέρα, καθώς τα σωστικά συνεργεία ερευνούσαν μια τεράστια θαλάσσια περιοχή, όπου το βάθος ξεπερνά τα 500 μέτρα.

«Μου έλεγε: “Μην με αφήσεις”. Και δεν άφησα την κόρη μου. Σου ορκίζομαι, δεν την άφησα», είπε με λυγμούς η μητέρα.

Ωστόσο, μια βαλίτσα έπεσε πάνω της και την ανάγκασε να χάσει τη λαβή της. Η Bicer κατάφερε να πιάσει το πόδι της κόρης της, όμως γλίστρησε μέσα από τα χέρια της.

Οι επιβάτες είχαν προειδοποιήσει ότι έμπαιναν νερά

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, τα προβλήματα έγιναν αντιληπτά λίγο μετά την αναχώρηση του φέρι από την Κερύνεια, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι επιβάτες διαπίστωσαν ότι το πλοίο έμπαζε νερά και φέρεται να προειδοποίησαν τον καπετάνιο και το πλήρωμα ότι έπρεπε να επιστρέψουν στο λιμάνι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς το τουρκικό λιμάνι Τασουτζού, παρά τις ανησυχίες των επιβατών και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι επιβάτες, φοβούμενοι για τη ζωή τους, άρχισαν να αναζητούν σωσίβια. Εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν αρκετά για όλους.

Λίγο αργότερα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος από την πλώρη. Το πλοίο άρχισε να ανατρέπεται και οι επιβάτες προσπάθησαν απεγνωσμένα να εγκαταλείψουν το σκάφος, πολλοί χωρίς κανένα σωστικό μέσο.

iefimerida.gr