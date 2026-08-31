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Στην ανάγκη να επανέλθει η καθημερινότητα στην κανονικότητα μετά το χθεσινό πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα αναφέρθηκε ο λεγόμενος δήμαρχος της κατεχόμενης Κερύνειας, Μουράτ Σενκούλ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι εκατοντάδες επιβάτες παραμένουν στο λιμάνι της πόλης περιμένοντας να ταξιδέψουν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι, παρά την τραγωδία, οι υπόλοιπες εταιρείες που δεν σχετίζονται με το δυστύχημα θα πρέπει να συνεχίσουν τα δρομολόγιά τους, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Όπως σημείωσε, θα μπορούσε να τροποποιηθεί η διαδρομή εξόδου από το λιμάνι, ανάλογα με το σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, ώστε τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται χωρίς να παρεμποδίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

«Στο λιμάνι της Κερύνειας εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν από χθες σε πολύ δύσκολες συνθήκες για να ταξιδέψουν. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, άλλοι των οποίων η άδεια έχει ολοκληρωθεί και άλλοι που πρέπει να επιστρέψουν επειγόντως στη χώρα τους», ανέφερε.

Ο Δήμαρχος Κερύνειας αναφέρθηκε και στην αυξημένη ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια, η οποία προέκυψε μετά το δυστύχημα, χαρακτηρίζοντάς την αναμενόμενη. Ωστόσο, επέκρινε έντονα την αύξηση των τιμών.

Όπως ανέφερε, εισιτήρια που κόστιζαν 6.000 τουρκικές λίρες αυξήθηκαν στις 22.000 τουρκικές λίρες, λόγω της αυξημένης και αναγκαστικής ζήτησης.

«Δεν είναι φυσιολογικό οι τιμές των εισιτηρίων των 6.000 λιρών να φτάνουν τις 22.000 τουρκικές λίρες λόγω της αναγκαστικής ζήτησης. Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορέσαμε να ξεφύγουμε από την εμπορική λογική. Ντροπή σε όλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μουράτ Σενκούλ αναγνώρισε ότι η κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, θλιμμένη και ανήσυχη μετά την τραγωδία, ωστόσο υπογράμμισε ότι τα συναισθήματα αυτά δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στις απαραίτητες ενέργειες.

«Ναι, είμαστε συγκλονισμένοι, ναι, είμαστε θλιμμένοι, ναι, είμαστε ανήσυχοι. Όμως αυτά δεν πρέπει να μας εμποδίσουν από το να κάνουμε όσα πρέπει να κάνουμε», ανέφερε.

Καταλήγοντας, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά και να εξαχθούν συμπεράσματα από τα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία.

«Θα σηκωθούμε όρθιοι, θα πάρουμε μαθήματα από αυτά τα λάθη, θα διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν και δεν θα ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο», ανέφερε.