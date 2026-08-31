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Τη μάχη που έδωσε τόσο ο ίδιος όσο και ο επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος με τα φουρτουνιασμένα κύματα του Κάβο Γκρέκο το περασμένο Σάββατο, περιέγραψε φανερά συγκινημένος, ο διασωθέντας της τραγωδίας Κώστας Κωνσταντίνου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ο κ. Κωνσταντίνου έκανε λόγο για δραματικές στιγμές, χαρακτηρίζοντας τον Ντίμη Μαυρόπουλο αδελφικό του φίλο. Όπως είπε, «είμαστε μια οικογένεια, ερχόμαστε κάθε χρόνο στην περιοχή για να κάνουμε τις διακοπές μας. Δεν ξέρω αν θα έχω την ψυχολογία να ξανά ανέβω σε σκάφος. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα», ανέφερε.

«Ξέρουμε πως κάθε χρόνο θα έχουμε μια τέτοια μέρα και πάντα μέναμε εκεί, δεν φεύγαμε. Κανείς δεν υπολόγισε, όμως, πως θα είχαμε τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες», πρόσθεσε.

«Εγώ είμαι ζωντανός από τύχη. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι καλός καπετάνιος. Ό,τι κάναμε εκείνη τη στιγμή ήταν στην τύχη. Εγώ προσπάθησα να φύγω με μία προπέλα και αντιλήφθηκα πως χτύπησα κάτω στις πέτρες και δεν μπορούσα να φύγω. Ήμουν τυχερός στην ατυχία μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Έβλεπα το σκάφος του φίλου του Πέτσα να γίνεται κομμάτια. Βλέπω τον Ντιμη να έρχεται προς τα πάνω μου. Δοκίμασε να φύγει, τον έβλεπα να κάθεται κάτω στην άγκυρα και πρέπει να ήταν η κόρη του στο πιλοτήριο. Τα κατάφερε να έρθει προς το μέρος μου, μετά γύρισε πλευρό το σκάφος και το κύμα τον έριξε στις πέτρες».

«Μετά ήρθε το ελικόπτερο. Άφησα τον ναύτη μου να φύγει πρώτος και μετά εγώ. Δεν με ενδιέφερε το σκάφος, μόνο η ζωή μας. Δεν ξέραμε αν θα ζήσουμε», είπε.

Τέλος, ο κ. Κωνσαταντίνου ανέφερε πως όταν τον παρέλαβε το ελικόπτερο κατάλαβε πως θα ζήσει. «Περιμέναμε λίγη ώρα για να δούμε ποιος θα ανέβει πάνω. Ήρθε η κόρη του Ντίμη που ήταν χτυπημένη και τρομαγμένη. Περάσαμε δύσκολα».