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Σε συναγερμό οι αρχές για τρία σκάφη τα οποία επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία και την θαλασσοταραχή στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόννου στο Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το ένα σκάφος έχει διαλυθεί και έγινε κατορθωτή η διάσωση ενός προσώπου που επέβαινε σε αυτό, το οποίο οδηγήθηκε με ασφάλεια στη στεριά. Λόγω της θαλασσοταραχής που επικρατούσε στο σημείο το σκάφος προσέκρουσε στα βράχια και βυθίστηκε.

Νεότερες πληροφορίες που δημοσίευσε το Kitas Weather και επιβεβαιώθηκαν από το philenews, αναφέρουν ότι βυθίστηκε και δεύτερο σκάφος. Πέντε επιβαίνοντες στα τρία σκάφη έχουν διασωθεί με τη βοήθεια ελικοπτέρου της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

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Credits: Lucia Sunderarajah

Το πρώτο σκάφος που βυθίστηκε είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικο και τα άλλα δύο είναι αναψυχής. Αύριο το πρωί μέλη του Τμηματος Αλιείας, όπως αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα μας, θα μεταβούν στην περιοχή και θα κάνουν εξετάσεις για να διαφανεί εάν υπάρχει πετρελαϊκή ρύπανση.

Δείτε εικόνες από τα σκάφη που βυθίστηκαν, τις οποίες δημοσίευσε το Kitas Weather.