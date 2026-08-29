Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έξι πρόσωπα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο σε παγκύπρια βάση, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 637 οδηγοί και 233 επιβάτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν παράλληλα 74 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 15 καταγγελίες.

321 τροχαίες καταγγελίες

Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν συνολικά 321 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, ενώ προέκυψαν ακόμη 17 διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίων αδικημάτων.

Από τις καταγγελίες ξεχωρίζουν 82 για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 13 οχήματα.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν 450 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 24 καταγγελίες.