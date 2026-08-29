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ΜΕΤΑ από μια καταστροφή η ανασυγκρότηση θα πρέπει να γίνεται μελετημένα και σε πολλές περιπτώσεις και βραχυπρόθεσμα. Μετά την κρίση του αφθώδους πυρετού, διαμορφώθηκε ένα σχέδιο, που αφορά τη συνολική ανασυγκρότηση της κυπριακής κτηνοτροφίας.

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ σχεδιάσθηκε στη βάση ενός δωδεκαετούς προγράμματος. Αυτό προνοούν οι εκθέσεις της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής υπό τον Σταύρο Μαλά ,που υποβλήθηκε την περασμένη Πέμπτη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως οι επιστημονικές εκθέσεις επιδιώκουν μέσα από αλλαγές, ανατροπές, σε ένα μακρόπνοο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα συνολικής επένδυσης €610,92 εκατ. με ορίζοντα υλοποίησης τη δωδεκαετία 2027–2038. Ενώπιον του κ. Μαλά βρίσκεται και η πρόταση για την διεξαγωγή Μελέτης Οικονομικού Αντικτύπου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Φ», η μελέτη αυτή κρίθηκε απολύτως αναγκαία από την κυβέρνηση, προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι δημοσιονομικές αντοχές του κράτους απέναντι στις απαιτούμενες ετήσιες δαπάνες. Παράλληλα θα διερευνηθούν οι δυνατότητες συγχρηματοδότησης του προγράμματος από κοινοτικά κονδύλια

ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ σαφές πως η πρόταση διαμορφώνεται στη βάση τεσσάρων βασικών δράσεων, που καλύπτουν όλους τους τομείς της κτηνοτροφίας. Πρόκειται για ένα συνδυασμό διαφορετικών δράσεων με στόχο να προσαρμοσθεί ο πρωτογενής τομέας με τα σημερινά δεδομένα. Να προσαρμοσθεί και να εναρμονισθεί σε δεδομένα που απαιτούν οι καιροί και σχεδιάζονται επιστημονικά.

Ο ΣΤΟΧΟΣ είναι σαφές. Και διπλασιασμός του αιγοπρόβειου γάλακτος και η αποδοτικότερη αγελαδοτροφία. Αλλά και νέοι κανόνες χωροθέτησης. Τι σημαίνει αυτό; Απαγορεύεται η περαιτέρω συγκέντρωση μονάδων σε κορεσμένες περιοχές. Νέες εγκαταστάσεις θα επιτρέπονται αυστηρά σε καθορισμένες Κτηνοτροφικές Ζώνες με βάση υγειονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

ΤΟ εγχείρημα αυτό θα πρέπει να προχωρήσει, να υλοποιηθεί με βάση τις παραμέτρους του σχεδίου που κατατέθηκε. Θα πρέπει να υπάρξει και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, γι΄ αυτό και προτείνεται η σύσταση μόνιμης Επιστημονικής και Ερευνητικής Κοινοπραξίας (ΕΕΚ)

ΛΕΓΕΤΑΙ πως οι κρίσεις δημιουργούν ευκαιρίες. Η εμφάνιση του αφθώδους πυρετού, όσα προβλήματα προκάλεσε και ήταν πολλά, δημιούργησε την ανάγκη για ανατροπές σε ένα τομέα, που είναι σημαντικός για την οικονομία. Ο αφθώδης πυρετός ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τα δομικά προβλήματα και τις χρόνιες αδυναμίες του υφιστάμενου μοντέλου κτηνοτροφικής ανάπτυξης στην Κύπρο. Ένα μοντέλο, το οποίο εκ των πραγμάτων ξεπεράσθηκε. Δοκιμάσθηκε, απέδωσε για χρόνια, πλην όμως αλλάζουν τα δεδομένα και οι καιροί.