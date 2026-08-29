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Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

«Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε», αναγγέλλει ο αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στο Truth Social , προσθέτοντας: «Κατόπιν καθοδήγησής μου, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και η Αξιότιμη Προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δίνουν πλειοψηφικό έλεγχο των ΗΠΑ σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, από τα αποθέματα της Βενεζουέλας, χωρίς κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο».

BREAKING NEWS: The United States of America has just entered into an Agreement with the Country of Venezuela on, THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY! At my direction, Secretary of State Marco Rubio, and Secretary of War Pete Hegseth, working closely with Highly Respected… pic.twitter.com/lLl44Fp7cs August 28, 2026

Η ιστορική συμφωνία θα υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ, αντλώντας από μια χώρα με εκτιμώμενα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στο υπέδαφος. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 17% της παγκόσμιας προσφοράς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ. Σε αντίθεση με το ανεκμετάλλευτο πετρέλαιο, τα αποθέματα κάτω από το έδαφος της Βενεζουέλας είναι σε μεγάλο βαθμό χαρτογραφημένα και γνωστά, λένε οι ειδικοί. Ωστόσο, λόγω των ερειπωμένων υποδομών, η παραγωγή αντιστοιχεί μόνο στο 1% της παγκόσμιας.

O αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει σταθερά αποθέματα και χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου στις ΗΠΑ. και πρόσθεσε: «Για τον λαό της Βενεζουέλας, αυτή η συμφωνία θα φέρει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες θέσεις εργασίας με υψηλές αποδοχές και θα προωθήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας της Βενεζουέλας».

Η συμφωνία απολεί μια καθοριστική στιγμή για τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει καταστήσει την ενεργειακή ασφάλεια και την κυριαρχία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο πυλώνες του λεγόμενου «Δόγματος Ντονρόε», έγραψε ενδεικτικά ο ιστότοπος Axios.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έρχεται σχεδόν εννέα μήνες αφότου ο αμερικανικός στρατός, κατόπιν εντολής του Τραμπ, πραγματοποίησε επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και ενώ ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει σε ένα ορόσημο έξι μηνών.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις για να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου ενώ οι ΗΠΑ έχουν αξιοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, τα οποία στις αρχές Αυγούστου έπεσαν κάτω από τα 300 εκατομμύρια βαρέλια, μειωμένα κατά περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια από τις αρχές του 2026.

ertnews.gr