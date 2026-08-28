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Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες μιας εθνικής ακαδημίας διαστημικής εκπαίδευσης, με στόχο την κατάρτιση της επόμενης γενιάς στελεχών για τη NASA, τις διαστημικές ένοπλες δυνάμεις και τον τομέα της πολιτικής διαστημικής δραστηριότητας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του αυξανόμενου ανταγωνισμού στον διαστημικό τομέα, κυρίως με την Κίνα.

«Θα υπογράψω διάταγμα που εκκινεί τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας εθνικής ακαδημίας. Θα ονομάζεται Διαστημική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών (US Space Academy)», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον.

Στο πλαίσιο της ίδιας τελετής, ο Τραμπ απένειμε στο πλήρωμα της Artemis II το Μετάλλιο Τιμής του Κογκρέσου για το Διάστημα.

«Είναι κάτι πολύ σπουδαίο», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Θα έχει ως αποστολή να προσελκύει, να εκπαιδεύει και να δίνει πτυχία στα καλύτερα ταλέντα που η χώρα μας έχει να προσφέρει».

Η ακαδημία αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τη NASA αλλά και από την ιδιωτική διαστημική βιομηχανία, όπως και στην United States Space Force, την έκτη πτέρυγα των ενόπλων δυνάμεων που είχε δημιουργήσει στην πρώτη του θητεία του, διευκρίνισε ο Τραμπ.

Η τοποθεσία της δεν έχει ωστόσο καθοριστεί.

«Ένα έθνος δεν μπορεί να είναι πρώτο στη Γη εάν πρόκειται να είμαστε δεύτεροι στο διάστημα. Απλώς δεν πρόκειται να συμβεί. Κατά κάποιο τρόπο, απλώς δεν λειτουργεί έτσι», πρόσθεσε ο Τραμπ.

President Trump called the International Space Station while visiting Mission Control at NASA Johnson Space Center on Friday. Trump told astronauts he signed an executive order to create a U.S. Space Academy that will be "at the same level" as the rest of the United States'… pic.twitter.com/zMgkFLL88j August 28, 2026

Ο Τραμπ κυρήσσει τον «δεύτερο αγώνα του διαστήματος»

Τόνισε επίσης ότι η NASA έχει ξεκινήσει τις εργασίες για αυτό που αποκάλεσε το πρώτο πυρηνοκίνητο διαπλανητικό διαστημόπλοιο το οποίο, όπως είπε, αναμένεται να εκτοξευθεί σε αποστολή στον Άρη το 2028. Διευκρίνισε ότι το διαστημόπλοιο θα μπορούσε να είναι το πρώτο σε έναν μεγαλύτερο αμερικανικό στόλο που έχει στόχο να κάνει πιο κοινά τα διαστημικά ταξίδια.

Η ανακοίνωση για την ίδρυση της ακαδημίας γίνεται την ώρα που το διάστημα κατέχει πλέον κεντρική θέση στους στρατηγικούς ανταγωνισμούς, κυρίως στρατιωτικούς και τεχνολογικούς.

Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ανοιχτά ότι ξεκινά έναν «δεύτερο αγώνα του διαστήματος» με αντίπαλο το Πεκίνο, αναφερόμενη στον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος που είχε φέρει αντιμέτωπες τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Οι δύο αντίπαλες δυνάμεις φιλοδοξούν να στείλουν ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030 και να εγκαταστήσουν εκεί βάση.

iefimerida.gr