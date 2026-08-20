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Η προσπάθεια να σωθεί το διαστημικό παρατηρητήριο Neil Gehrels Swift της NASA δεν είχε τελικά επιτυχία, με το σκάφος να συνεχίζει να χάνει ύψος και να αναμένεται να οδηγηθεί σε επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης μέσα στους επόμενους μήνες.

Η επιχείρηση βασιζόταν στον δορυφόρο LINK, ο οποίος εκτοξεύτηκε στις 3 Ιουλίου για να προσεγγίσει το Swift και να το ανεβάσει σε ασφαλέστερη τροχιά. Ωστόσο, τεχνικά προβλήματα στο σύστημα ελέγχου του προσανατολισμού του LINK δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της αποστολής, με τη NASA και την Katalyst Space Technologies να επιβεβαιώνουν την ακύρωση της διάσωσης.

Απόπειρα διάσωσης μετρά αντίστροφα

Το Swift βρίσκεται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη εδώ και σχεδόν 22 χρόνια και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρατήρηση κοσμικών φαινομένων και εκρήξεων στο Σύμπαν.

Ωστόσο, η ατμοσφαιρική αντίσταση, η οποία έχει ενισχυθεί λόγω της αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας, προκαλεί σταδιακή απώλεια ύψους. Η NASA εκτιμά ότι όταν το παρατηρητήριο κατέβει κάτω από τα περίπου 300 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, θα οδηγηθεί τελικά σε επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Η προσπάθεια διάσωσης αντιμετώπισε προβλήματα ήδη από τα τέλη Ιουλίου, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκτόξευση του LINK. Ο δορυφόρος άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, με την Katalyst να καταφέρνει τελικά να ανακτήσει τον έλεγχό του. Το περιστατικό, όμως, προκάλεσε καθυστέρηση περίπου ενός μήνα στο ραντεβού του με το Swift.

Παρά την καθυστέρηση, η προσπάθεια συνεχίστηκε. Τελικά, όμως, τα προβλήματα ελέγχου προσανατολισμού παρέμειναν και οδήγησαν στην ακύρωση της διάσωσης.

Το LINK θα συνεχίσει την αποστολή του

Παρότι το Swift δεν πρόκειται πλέον να διασωθεί, το LINK δεν θα εγκαταλειφθεί. Η αποστολή του θα συνεχιστεί με διαφορετικό στόχο: να πραγματοποιήσει ένα δοκιμαστικό ραντεβού με το Swift, ώστε να συλλεχθούν πολύτιμα δεδομένα για μελλοντικές επιχειρήσεις συντήρησης και επισκευής δορυφόρων στο διάστημα.

Η αρχική αποστολή προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την επιθεώρηση του Swift από το LINK, προκειμένου να εντοπιστούν τα καταλληλότερα σημεία στα οποία θα μπορούσε να «πιαστεί» το παρατηρητήριο. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να αποτελέσει μέρος της νέας δοκιμής, αν και δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί.

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, δήλωσε ότι η υπηρεσία ήταν διατεθειμένη να αναλάβει υπολογισμένα ρίσκα όταν το πιθανό όφελος μιας αποστολής το δικαιολογεί, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την αποτυχία της διάσωσης, η προσπάθεια άξιζε να γίνει.

Ένα «πολυεργαλείο» της αστροφυσικής

Το Swift εκτοξεύτηκε πριν από σχεδόν 22 χρόνια και έχει λειτουργήσει ως ένα είδος «πολυεργαλείου» της αστροφυσικής, καθώς μπορούσε να στραφεί γρήγορα προς διαφορετικά κοσμικά φαινόμενα και να τα παρατηρήσει.

Το τέλος της αποστολής του δημιουργεί ένα σημαντικό κενό, καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσος αντικαταστάτης με τις ίδιες δυνατότητες έτοιμος να αναλάβει τη δουλειά του.

Η NASA θα βασιστεί στο υπόλοιπο ενεργό δίκτυο διαστημικών παρατηρητηρίων της για να καλύψει το κενό, ενώ αναμένεται να αναζητήσει νέες λύσεις που θα επιτρέπουν την ταχεία ανταπόκριση σε κοσμικά γεγονότα.

Η αποτυχία που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για το μέλλον

Παρότι το βασικό ζητούμενο της αποστολής δεν επιτεύχθηκε, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η προσπάθεια μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον των διαστημικών επιχειρήσεων.

Η Katalyst σχεδίασε, κατασκεύασε, δοκίμασε και εκτόξευσε το LINK μέσα σε μόλις εννέα μήνες, επιχειρώντας ένα εγχείρημα υψηλού ρίσκου και υψηλής ανταμοιβής.

Τα δεδομένα που θα προκύψουν από την προσπάθεια προσέγγισης του Swift αναμένεται να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέπουν στο μέλλον την προσέγγιση, σύλληψη, επισκευή και μετακίνηση δορυφόρων σε τροχιά.

Έτσι, το Swift φαίνεται πως δεν θα σωθεί από την πτώση του στη Γη, όμως η αποστολή που σχεδιάστηκε για να το διασώσει μπορεί τελικά να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα εποχή διαστημικής συντήρησης.

ertnews.gr