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Οι παραστάσεις παρουσιάζονται στο Θέατρο Δίπυλον (Κάτω Χώρος), από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο κύκλος των παραστάσεων της φετινής, τέταρτης, διοργάνωσης της «Εβδομάδας Κυπριακού Θεάτρου» ανοίγει με την παραγωγή Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η Διάφανη του Περικλή Μοσχολιδάκη, σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντηκαι παραγωγή του Θέατρο Λέξη.

Σε μια νέα σκηνική εκδοχή, που μετατοπίζει τον αρχικό μονόλογο σε ένα πολυφωνικό, ποιητικό σύνολο, οι Χριστίνα Παυλίδου, Νεκτάριος Θεοδώρου, Γιώτα Μαραγκού, Μαρία Τσιάκκα και ο μουσικός Ανδρέας Θεοχάρους συνδιαλέγονται επί σκηνής, οικοδομώντας ένα ενιαίο θεατρικό σύνολο, μέσα από το οποίο αναδύονται περίτεχνα οι χαρακτήρες και διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη αφηγηματική ατμόσφαιρα.

Η παραγωγή του Θέατρο Λέξη, η οποία γνώρισε θερμή υποδοχή από το κοινό και απέσπασε θετικές κριτικές, θα παρουσιαστεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Ακολουθεί, στις 18 Σεπτεμβρίου, το επίκαιρο έργο του Μιχάλη Παπαδόπουλου Ποια Ευρώπη; σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους και παραγωγή του Θέατρο ΑντίΛογος και της θεατρικής ομάδας «Σόλο για Τρεις».

Μέσα από μια σύγχρονη θεατρική γραφή, το έργο αναμετριέται με τα αδιέξοδα του σημερινού Ευρωπαίου πολίτη και αναρωτιέται τι απέγιναν οι θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας και της ανθρωπιάς, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα όπως ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία και η αποδοχή του διαφορετικού.

Με λόγο άμεσο και αιχμηρό, η παράσταση επιχειρεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις προκλήσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητας και τη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτήν. Επί σκηνής εμφανίζονται οι Χάρης Κκολός, Μέλανη Στέλιου, Φώτης Φωτίου και Χριστίνα Χριστόφια.

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου με την παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ), σε συνέργεια με την Point To Contemporary Theater, Το νησί των Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και Μιχάλη Κολοκοτρώνη, σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου.

Η παραγωγή εγκαινίασε τη θεματική της ΕΘΑΛ για τη θεατρική περίοδο 2025–2026, με άξονα τη γλώσσα, τις κοινότητες, την επικοινωνία, τον διάλογο, την πολυπολιτισμικότητα και τη συλλογική μνήμη του τόπου.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο, προϊόν έρευνας και μυθοπλασίας, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και καταγεγραμμένες αφηγήσεις, το οποίο εστιάζει στο συλλογικό τραύμα της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας, φωτίζοντας τις δύο όψεις μιας διαιρεμένης ταυτότητας και αναδεικνύοντας τη βία που υπέστησαν άνθρωποι εξαιτίας της πίστης ή της καταγωγής τους. Επί σκηνής εμφανίζονται οι Γιώργος Ευαγόρου και Izel Seylani.

Η «Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου», η οποία συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, και φιλοξενείται για τέταρτη χρονιά από το Εθνικό Θέατρο, αποσκοπεί στην προβολή της σύγχρονης κυπριακής θεατρικής δημιουργίας στον ελλαδικό χώρο, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών θεατρικών παραγωγών και στην καλλιέργεια γόνιμου καλλιτεχνικού διαλόγου.

Έναρξη παραστάσεων στις 9μ.μ. Προπώληση εισιτηρίων: