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Στις 28 Φεβρουαρίου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση κατά του Ιράν, προβάλλοντας ως βασική αιτιολογία την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων και την αποπυρηνικοποίηση της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωνε τότε ότι επρόκειτο για μια σύντομη επιχείρηση διάρκειας 4-6 εβδομάδων.

Σήμερα, όμως, βρισκόμαστε ήδη κοντά στην εκπνοή του έκτου μήνα και η σύγκρουση όχι μόνο δεν έχει τερματιστεί, αλλά εξακολουθεί να τροφοδοτεί την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Κάθε τρεις και λίγο, επανέρχονται δηλώσεις του «πλανητάρχη» περί επικείμενης κλιμάκωσης, άγριας αντίδρασης με συντριπτικά πλήγματα και αφανισμού του αντιπάλου, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται στην πράξη.

Μπορεί οι «Τραμπ-ουκισμοί» να μην παράγουν τα αποτελέσματα που εξαγγέλλονται, όμως οι «Τραμπ-ες» του καλά κρατούν. Οι λογαριασμοί του από ότι φαίνεται έχουν παραφουσκώσει από την παγκόσμια οικονομική κρίση που έχει δημιουργήσει. Οι συνέπειες της παρατεταμένης κρίσης αποτυπώνονται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, στις αναταράξεις των αγορών και στη διόγκωση των οικονομικών συμφερόντων που γεννά κάθε πόλεμος.

ΜΑΡΧ