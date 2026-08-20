Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ενόψει της επικείμενης συνάντησης με την τ/κ πλευρά για συζήτηση του θέματος των οδοφραγμάτων, Αρχές και κάτοικοι των διαμερισμάτων Τηλλυρίας και Χρυσοχούς διαμηνύουν εκ νέου προς την Κυβέρνηση το αγωνιώδες και πολύχρονο αίτημά τους για προώθηση της διάνοιξης της διόδου των Κοκκίνων.

Οι άνθρωποι των δύο ακριτικών περιοχών επισημαίνουν για μια ακόμη φορά την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης, δεδομένου ότι η ανωμαλία δεν προέκυψε το 1974, αλλά από το 1963 ήδη και τονίζουν τη σπουδαιότητα της διάνοιξης της διόδου καθώς για 63 ολόκληρα χρόνια οι περιοχές αυτές παραμένουν απομονωμένες από την υπόλοιπη Κύπρο.

Για να δούμε αν γίνει η έκπληξη αυτή τη φορά. Αν και με την συγκεκριμένη πλευρά στην άλλη άκρη του τραπεζιού, χλωμό το βλέπουμε και σε αυτή την περίπτωση.

ΝΤΟΡΑ