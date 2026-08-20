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Είναι απίστευτο το πώς «αδειάζουν» θέσεις-κλειδιά από κυβερνητικά τμήματα τον Αύγουστο. Φυσικά και είναι θεμιτό να λάβουν άδεια αναπαύσεως οι λειτουργοί εντός του καυτού θερινού μήνα. Αλλά σε κάποια τμήματα που προβλέπεται λόγω της φύσεως της υπηρεσίας να υπάρχει δουλειά τον Αύγουστο, δεν μπορείς να αφήνεις χωρίς αντικαταστάτη το τμήμα λόγω «προγραμματισμένης άδειας».

Υπάρχουν τρόποι να βολευτούν όλοι, αλλά -το κυριότερο- να βγαίνει η δουλειά που επιβάλλεται να γίνει για το δημόσιο συμφέρον. Κι όχι κάθε Αύγουστο να βάζει λουκέτο το μαγαζί…

Φ. Μ.