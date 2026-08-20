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Οι ΗΠΑ έχουν ανοίξει έναν προστατευμένο θαλάσσιο διάδρομο στα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνούν κάθε βράδυ 15 έως και 20 δεξαμενόπλοια, μεταφέροντας περίπου 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα προς τη διεθνή αγορά, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios, η επιχείρηση διεξάγεται στον νότιο δίαυλο των Στενών, κοντά στις ακτές του Ομάν, υπό τον συντονισμό και την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων.

NEW: U.S. conducting stealth operation to transport oil through Hormuzhttps://t.co/wU5fMxh6Ve August 19, 2026

Μέσω αυτής της διαδρομής μεταφέρονται πλέον περίπου 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των προπολεμικών εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ και η οποία διοχετεύεται στη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την Ουάσιγκτον, καθώς επιτρέπει τη συνέχιση μέρους των πετρελαϊκών ροών σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.



Πώς λειτουργεί ο «μυστικός» διάδρομος



Η αμερικανική επιχείρηση δεν περιορίζεται στη συνοδεία πετρελαιοφόρων που βγαίνουν από τον Περσικό Κόλπο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συντονίζουν επίσης την είσοδο άδειων δεξαμενόπλοιων από την Αραβική Θάλασσα προς τον Κόλπο, μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τα τάνκερ κατευθύνονται στη συνέχεια σε λιμάνια χωρών της περιοχής, φορτώνουν πετρέλαιο και επιστρέφουν μέσω του ίδιου θαλάσσιου διαδρόμου.



Η επιχείρηση συντονίζεται από ειδική επιχειρησιακή ομάδα (task force), η οποία λειτουργεί από το Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους στον Κόλπο.



Κάθε ημέρα καταρτίζεται λίστα με τα πλοία που πρόκειται να εξέλθουν από τον Κόλπο προς την Αραβική Θάλασσα, καθώς και με τα άδεια δεξαμενόπλοια που πρόκειται να κινηθούν προς τα λιμάνια των πετρελαιοπαραγωγών χωρών.



Τα πλοία κινούνται σε προκαθορισμένες χρονικές ζώνες, σχηματίζοντας ουσιαστικά μία οργανωμένη γραμμή εισόδου και μία αντίστοιχη γραμμή εξόδου από τα Στενά του Ορμούζ, ακολουθώντας τον νότιο δίαυλο με βάση τις οδηγίες του αμερικανικού στρατού.



Την προστασία τους από ιρανικές επιθέσεις αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία αντιμετωπίζουν απειλές από drones και πυραύλους Κρουζ.



Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει άμεσα την επιχείρηση δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ «ελέγχουν τον νότιο δίαυλο των Στενών του Ορμούζ εδώ και δύο μήνες», υποστηρίζοντας ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης μπορούν να δημιουργούν προβλήματα, αλλά «δεν ελέγχουν τα Στενά».

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το Ιράν έχει περιορισμένη εικόνα της ναυσιπλοΐας



Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση φαίνεται να έπαιξε η πρόσφατη αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία διάρκειας δύο εβδομάδων, η οποία, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα συστήματα ραντάρ και θαλάσσιας επιτήρησης του Ιράν.



Οι ίδιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι, ως αποτέλεσμα, το Ιράν έχει πλέον περιορισμένη εικόνα της κίνησης των πλοίων στον νότιο δίαυλο των Στενών. Οι αμερικανικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για λίγα ραντάρ που έχουν αποκατασταθεί, αλλά και για παρατηρητές πάνω σε μικρά ταχύπλοα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν, έχοντας περιορισμένη εικόνα της ναυσιπλοΐας, εκτοξεύει drones και πυραύλους Cruise προς τις γενικές περιοχές από τις οποίες εκτιμά ότι διέρχονται πλοία.



Ορισμένα δεξαμενόπλοια έχουν πληγεί από τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει τις επιθέσεις. Μόλις αυτή την εβδομάδα, όπως ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν οκτώ ιρανικά drones και δύο πυραύλους Κρουζ.



Έως 20 εκατ. βαρέλια σε ορισμένες νύχτες



Η επιχείρηση έχει οδηγήσει σε σταδιακή αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες περνούν καθημερινά από τον νότιο δίαυλο 15 έως 20 δεξαμενόπλοια, με τις ημερήσιες εξαγωγές να πλησιάζουν πλέον τα 10 εκατ. βαρέλια.



Σε ορισμένες νύχτες, ωστόσο, η ποσότητα πετρελαίου που μετακινήθηκε από τον Κόλπο ήταν πολύ μεγαλύτερη, φτάνοντας τα 15 έως 20 εκατ. βαρέλια.



Μάλιστα, σε μία από τις νύχτες αυτής της εβδομάδας είχαν προγραμματιστεί να κινηθούν από και προς τον Κόλπο περισσότερα από 20 πλοία, με δυνατότητα μεταφοράς περίπου 15 εκατ. βαρελιών πετρελαίου.



Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τις διεθνείς αγορές, καθώς η διακοπή των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ είχε προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Η επαναφορά έστω και μέρους των εξαγωγών λειτουργεί ως ανάχωμα στις πιέσεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι «βγαίνει τεράστια ποσότητα πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ», ενώ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή με το Ιράν.



«Χάνουν χρόνο. Είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματευόμαστε μαζί τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί «έχουν ακόμη κάποια δύναμη να πολεμήσουν», αλλά συνολικά «είναι σκιά του εαυτού τους».



Η αμερικανική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ δείχνει έτσι ότι, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο και τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον έχει καταφέρει να διατηρήσει σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά, περιορίζοντας τις επιπτώσεις της διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες.

iefimerida.gr