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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πτοείται από τις απειλές του Ιράν περί επιθέσεων σε αμερικανικά πλοία, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των λιμανιών τους και τις προειδοποιήσεις Ιρανών στρατηγών πως «θα του σπάσουν τα πόδια» αν ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ«επικράτεια των ΗΠΑ».

Έτσι, σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Τρίτης, «ανέβασε» έναν χάρτη των Στενών του Ορμούζ με τη φράση «New US Territory» (νέα επικράτεια των ΗΠΑ).

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 18 2026, 7:09 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‌‍‌‌​‍‍​​‌​‌‍‍‍‍‌​​​​‍‌‌​​​​‌‍‌ pic.twitter.com/MXZtcwYrhB August 18, 2026

Αναμένεται, πλέον, η αντίδραση της Τεχεράνης και κάποια πρόσθετη τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου με την οποιά θα δίνει, ίσως, κάποιες πρόσθετες διευκρινίσεις για τον ισχυρισμό του.

Η αρχική δήλωση Τραμπ και η απάντηση της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου, θα μπορούσαν να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο.

«Αφού ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, το οποίο ηττάται πολύ άσχημα, σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο της διέλευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κανένα πλοίο δεν περνάει εκτός αν το θέλουμε εμείς».



Η Τεχεράνη απάντησε άμεσα μέσω του υποστράτηγου Αμίρ Χαταμί, ο οποίος χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» τα σχόλια του Τραμπ.



Απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Ιρανός στρατιωτικός ηγέτης ανέφερε ότι όσοι απειλούν τη χώρα του θα αντιμετωπίσουν σκληρή αντίσταση. «Αυτό είναι το Ιράν και έχει υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια», φέρεται να δήλωσε.



Ο Χαταμί υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «ουσιαστικά εκδιωχθεί» από την περιοχή και ότι πλέον δεν θα επιτραπεί η επιστροφή τους στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ. «Ο μόνος δρόμος είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από την περιοχή. Έχουν ουσιαστικά εκδιωχθεί και δεν τους επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε.

protothema.gr