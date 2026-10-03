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Σε κρίσιμη κατάσταση, αναίσθητη και διασωληνωμένη, παραμένει η καταδικασμένη για φόνο Κρίστα Πάικ, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των Αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Οι δικηγόροι της έδωσαν την Παρασκευή για πρώτη φορά λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της και τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζουν, υπέστη κατά τη διαδικασία.

Το ιατρικό προσωπικό καταβάλλει προσπάθειες για να σώσει τη ζωή της και να απομακρύνει από τον οργανισμό της την πεντοβαρβιτάλη, το φάρμακο που της χορηγήθηκε για την εκτέλεση, ανέφεραν οι συνήγοροί της σε επείγουσα δικαστική προσφυγή. Με αυτή ζητούν να υποχρεωθεί το σωφρονιστικό σύστημα του Τενεσί να διατηρήσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της, την Τετάρτη το βράδυ.

Η Πάικ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση δύο ημέρες αφότου οι Αρχές της χορήγησαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, χωρίς όμως να επέλθει ο θάνατός της. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, έχει υποστεί επίσης σοβαρά τραύματα και στα δύο χέρια.

«Σε κανένα στάδιο, κανένα μέλος της ομάδας εκτέλεσης δεν αντιλήφθηκε ότι οι ενδοφλέβιες γραμμές δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν υποστεί βλάβη και ότι η πεντοβαρβιτάλη, εν όλω ή εν μέρει, διοχετευόταν στο σώμα της κυρίας Πάικ εκτός της προβλεπόμενης ενδοφλέβιας οδού», ανέφεραν οι δικηγόροι της σε έγγραφο που κατατέθηκε στο Chancery Court της 20ής Δικαστικής Περιφέρειας του Τενεσί.

Η προσφυγή αυτή δίνει μέχρι στιγμής την πληρέστερη εικόνα για τις ιατρικές συνέπειες της αποτυχημένης προσπάθειας για την εκτέλεσή της, για την οποία ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι υποστήριξε ότι πραγματοποιήθηκε βάσει του καθιερωμένου πρωτοκόλλου της πολιτείας.

Πρόκειται για τη δεύτερη αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί μέσα στο 2026. Μετά το περιστατικό, ο Λι ανέστειλε όλες τις υπόλοιπες εκτελέσεις στην Πολιτεία για το υπόλοιπο του έτους και διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι δικηγόροι της Πάικ έχουν υποστηρίξει ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα εκτέλεσης κατά τη χορήγηση του φαρμάκου σχετίζονταν με την ενδοφλέβια πρόσβαση, ζήτημα για το οποίο, όπως τονίζουν, είχαν προειδοποιήσει τόσο την πολιτεία όσο και τα δικαστήρια πριν από την εκτέλεση.

Η 50χρονη Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε για τη δολοφονία της 19χρονης συμφοιτήτριάς της Κολίν Σλέμερ το 1995, όταν η ίδια ήταν 18 ετών, ενώ θα γινόταν η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί έπειτα από περισσότερους από δύο αιώνες.

protothema.gr