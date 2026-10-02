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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η Κρίστα Πάικ, θανατοποινίτισσα στο Τενεσί των ΗΠΑ, μετά την αποτυχημένη διαδικασία εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση. Η Πάικ επέζησε παρά τη χορήγηση δύο δόσεων, με την υπόθεση να προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε.

Η 50χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, λαμβάνει φροντίδα που είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί στη ζωή.

«Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα για την πρόγνωσή της ούτε κάποια σημαντική ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της», δήλωσε την Πέμπτη ο δικηγόρος της, Ράντι Σπάιβι. Όπως ανέφερε, το μόνο που γνωρίζουν με βεβαιότητα είναι ότι «είναι ζωντανή αυτή τη στιγμή».

Οι δικηγόροι της ζητούν πλέον τη μετατροπή της ποινής της. Η Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ.

Παρέμεινε ζωντανή μετά από δύο θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτάλης

Κατά την εκτέλεση της Τετάρτης χορηγήθηκαν στην Πάικ δύο θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτάλης. Παρά τη χορήγηση του φαρμάκου, η ίδια παρέμεινε ζωντανή και μεταφέρθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν, μαζί με τον τότε σύντροφό της, Τανταρίλ Σιπ, επιτέθηκαν στην 19χρονη Σλέμερ, την βασάνισαν και τελικά τη σκότωσαν.

Η εκτέλεσή της είχε βρεθεί στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης μέχρι την τελευταία στιγμή. Τελικά, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε να προχωρήσει η διαδικασία.

Η μητέρα της Σλέμερ, Μέι Μαρτίνεζ, είχε ταξιδέψει στο Τενεσί προκειμένου να παρακολουθήσει την εκτέλεση, την οποία υποστήριζε. Μετά την αποτυχημένη διαδικασία δήλωσε στο NBC News ότι «ήταν ένα χάος».

«Τουλάχιστον επτά βελόνες» για την τοποθέτηση του ορού – Τι συνέβαινε πίσω από την κουρτίνα

Οι δικηγόροι της Πάικ έδωσαν την Πέμπτη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη σκηνή που εκτυλίχθηκε πίσω από κλειστές πόρτες.

Ο Ράντι Σπάιβι ανέφερε ότι η ομάδα εκτέλεσης χρειάστηκε περίπου μία ώρα προκειμένου να καταφέρει να τοποθετήσει ενδοφλέβια γραμμή.

Σύμφωνα με τη New York Post, που επικαλείται τους δικηγόρους της, κατά τη μαρτυρική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον επτά βελόνες, ενώ μία από αυτές λύγισε κατά την αφαίρεσή της από το χέρι της. Και ενώ η διαδικασία εξελισσόταν σε πρωτοφανές χάος, η ίδια η 50χρονη όχι μόνο να συνεργαζόταν, αλλά προσπαθούσε και να καθοδηγήσει εκείνους που είχαν αναλάβει να την εκτελέσουν, υποδεικνύοντάς σημεία του σώματός της όπου πίστευε ότι θα μπορούσαν να εντοπίσουν φλέβα.

«Παρακαλώ, δοκιμάστε πιο ψηλά, στον ώμο μου. Δοκιμάστε εδώ, νομίζω ότι θα είναι εντάξει», φέρεται να τους έλεγε επανειλημμένα, σύμφωνα με τον Στίβεν Φέρελ από το δικηγορικό γραφείο Federal Defender Services of Eastern Tennessee.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τη χορήγηση της δεύτερης θανατηφόρας δόσης, οι παριστάμενοι παρέμειναν σε σκοτεινό δωμάτιο πίσω από κλειστή κουρτίνα. Όπως είπε, λίγα λεπτά αργότερα ήταν εμφανές ότι η Πάικ εξακολουθούσε να αναπνέει.

«Κανείς δεν γνώριζε τι συνέβαινε πίσω από αυτή την κουρτίνα», ανέφερε ο δικηγόρος. «Δεν είχα ιδέα αν και πότε άρχισαν να τη βοηθούν επαγγελματίες υγείας».

Ζητούν τη μετατροπή της ποινής

Ο Σπάιβι υποστήριξε ότι, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, ο κυβερνήτης του Τενεσί θα πρέπει να μετατρέψει τη θανατική ποινή της Πάικ. Το συγκεκριμένο αίτημα είχε απορριφθεί και στο παρελθόν.

Ο δεύτερος δικηγόρος της, Στίβεν Φέρελ, δήλωσε ότι η νομική ομάδα εξετάζει παράλληλα και άλλες διαθέσιμες επιλογές.

«Θέλουμε να σκεφτούμε προσεκτικά τα επόμενα βήματα και να διασφαλίσουμε ότι η Χρίστα θα αναρρώσει και ότι θα έχει λόγο σε αυτό που θέλει», είπε.

Έρευνα διέταξε ο κυβερνήτης

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε ότι διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για την αποτυχημένη εκτέλεση. Την Πέμπτη δήλωσε πως η έρευνα «θα είναι ενδελεχής», σημειώνοντας παράλληλα ότι «θα χρειαστεί χρόνος».

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα», δήλωσε ο Λι. «Οι άνθρωποι της πολιτείας μας αξίζουν να έχουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και γι’ αυτό γίνεται αυτή η έρευνα».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί από τον κυβερνήτη ποιος θα αναλάβει τη διεξαγωγή της ανεξάρτητης εξέτασης των διαδικασιών εκτέλεσης.

Η απόφαση για αναστολή όλων των εκτελέσεων για το υπόλοιπο του έτους επηρεάζει και την προγραμματισμένη για τις 3 Δεκεμβρίου εκτέλεση του καταδικασμένου δολοφόνου Γκάρι Σάτον.

Οι σωφρονιστικές αρχές υπερασπίζονται τη διαδικασία

Το Τμήμα Διόρθωσης του Τενεσί, που είχε την ευθύνη της εκτέλεσης, υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη διαδικασία.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ακολουθήθηκε «κάθε βήμα του νόμιμου, καθιερωμένου πρωτοκόλλου εκτέλεσης της πολιτείας», το οποίο έχει εγκριθεί από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Όπως υποστήριξε, η χημική ουσία που προβλέπεται στο πρωτόκολλο για τη θανατηφόρα ένεση «έχει σταθερά αποδειχθεί αποτελεσματική», ενώ το πρωτόκολλο δεν προβλέπει επιπλέον διαδικασίες πέρα από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατέθεσαν οι δικηγόροι της, στην Πάικ χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο της πολιτείας όταν η πρώτη προσπάθεια αποτυγχάνει. Παρ’ όλα αυτά, παρέμεινε ζωντανή.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι η διαδικασία της εκτέλεσης της προκάλεί «περιττή αγωνία» και παραβιάζει το δικαίωμά της να εκτελεστεί χωρίς «σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία».

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Τενεσί δήλωσε ότι συμφωνεί με την απόφαση για διεξαγωγή έρευνας, σημειώνοντας: «Πρέπει να μάθουμε τι συνέβη».

Πολιτική αντιπαράθεση για τον τρόπο της εκτέλεσης

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν, η οποία διεκδικεί τη θέση του κυβερνήτη του Τενεσί, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό».

Η ίδια δήλωσε ότι απαιτείται πλήρης έρευνα για το τι συνέβη και για τους λόγους που απέτυχε η διαδικασία, ενώ τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς της ηλεκτρικής καρέκλας.

Η Δημοκρατική Τζέρι Γκριν, αντίπαλος της Μπλάκμπερν, επέκρινε την πρόταση για επαναφορά της ηλεκτρικής καρέκλας, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις πιο σκληρές μορφές θανατικής ποινής.

Η Γκριν δήλωσε στο X ότι, εφόσον εκλεγεί κυβερνήτης, θα επιβάλει μορατόριουμ σε όλες τις μελλοντικές εκτελέσεις.

Δεύτερη αποτυχημένη εκτέλεση μέσα στο 2026

Η υπόθεση της Πάικ αποτελεί τη δεύτερη περίπτωση μέσα στο 2026 κατά την οποία οι αρχές του Τενεσί επιχείρησαν να εκτελέσουν κρατούμενο χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τον Μάιο, η εκτέλεση του Τόνι Καράδερς διακόπηκε, καθώς το προσωπικό δεν κατάφερε να εντοπίσει φλέβα για τη χορήγηση του θανατηφόρου φαρμάκου. Στον Καράδερς δόθηκε αναβολή εκτέλεσης διάρκειας ενός έτους.

Η δολοφονία που την έστειλε στην πτέρυγα των μελλοθανάτων

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ τον Ιανουάριο του 1995. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η τότε 18χρονη Πάικ, ο 17χρονος σύντροφός της Τάνταριλ Σιπ και η επίσης 18χρονη Σαντόλα Πίτερσον παρέσυραν τη Σλέμερ σε απομονωμένο σημείο στην πανεπιστημιούπολη του University of Tennessee στο Νόξβιλ.

Η 19χρονη βασανίστηκε και ξυλοκοπήθηκε πριν δολοφονηθεί, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι η επίθεση διήρκεσε τουλάχιστον μισή ώρα.

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996. Ο Σιπ καταδικάστηκε σε ισόβια, καθώς ήταν ανήλικος όταν διαπράχθηκε το έγκλημα, ενώ η Πίτερσον, η οποία κατέθεσε εναντίον τους, καταδικάστηκε για συνέργεια.

Πηγή: iefimerida.gr, protothema.gr