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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, καθώς την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, με αποτέλεσμα το σκοτάδι να έρχεται νωρίτερα το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, καθώς στις 04:00 τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, ώστε να δείξουν 03:00.

Έτσι, ολοκληρώνεται η περίοδος εφαρμογής της θερινής ώρας και η Κύπρος επιστρέφει στην ώρα Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή UTC+2.

Η θερινή ώρα, UTC+3, θα επανέλθει την άνοιξη του 2027 και συγκεκριμένα την Κυριακή 28 Μαρτίου.

Γιατί η αλλαγή της ώρας γίνεται τα ξημερώματα

Η επιλογή των πρώτων πρωινών ωρών για την αλλαγή δεν είναι τυχαία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για χρονικό διάστημα κατά το οποίο η δραστηριότητα των πολιτών και η λειτουργία των υπηρεσιών και επιχειρήσεων είναι περιορισμένη.

Έτσι, περιορίζονται οι πρακτικές επιπτώσεις από τη μεταβολή της ώρας στα μέσα μεταφοράς, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις και στα ηλεκτρονικά συστήματα που λειτουργούν με ωράρια.

Η αλλαγή ώρας πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού συστήματος για την εναλλαγή θερινής και χειμερινής ώρας.

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα σημαίνει ότι η νύχτα της αλλαγής θα έχει μία επιπλέον ώρα.

Έπειτα, η δύση του ηλίου θα έρχεται νωρίτερα τις απογευματινές ώρες, με αποτέλεσμα να νυχτώνει πιο γρήγορα.

Παρά τις συζητήσεις ανά διαστήματα για την κατάργηση της αλλαγής ώρας, το ισχύον καθεστώς εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

iefimerida.gr