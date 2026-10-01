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Την ευκαιρία να επισκεφθούν από κοντά το Παράκτιο Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Εθνικής Φρουράς και τη φρεγάτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας έχουν σήμερα πολίτες στο λιμάνι Λάρνακας, όπου τα δύο σκάφη κατέπλευσαν στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, οι ώρες κοινού καθορίστηκαν από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ σήμερα.

Το Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» κατασκευάστηκε σε ναυπηγεία στο Ισραήλ κατά την περίοδο 2015–2017 για λογαριασμό της Εθνικής Φρουράς και ανήκει στην κατηγορία των πλοίων ανοικτής θαλάσσης τύπου SAAR 4.5.

Τον Ιανουάριο του 2018 το πλοίο κατέπλευσε στη Λάρνακα και στη συνέχεια στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», προκειμένου να ενισχυθεί η ναυτική δύναμη της Κύπρου.

Η φρεγάτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», με αριθμό F-466, είναι η δέκατη κατά σειρά παραλαβής φρεγάτα τύπου Standard του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας. Κατασκευάστηκε σε ναυπηγεία της Ολλανδίας το 1980. Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο πλοίο έγινε το 2004 και το πλοίο κατέπλευσε στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2005. Η φρεγάτα στελεχώνεται από πλήρωμα 175 ατόμων.

Κατά την υποδοχή των επισκεπτών στη φρεγάτα, στέλεχος του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι η παρουσία της φρεγάτας «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» στο λιμάνι Λάρνακας υπενθυμίζει τις βαθιές σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας.

Σημείωσε πως η φρεγάτα «έχει απλώσει μια ασπίδα προστασίας στην Κύπρο» και ευχήθηκε «χρόνια πολλά».

ΚΥΠΕ