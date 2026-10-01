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Τις ευχές του προς την Κύπρο για την Ημέρα Ανεξαρτησίας απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την οποία δημοσίευσε τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά.

«Happy Independence Day, Cyprus!», έγραψε ο κ. Κόστα, προσθέτοντας στα ελληνικά: «Συγχαρητήρια και θερμές ευχές για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου! Χρόνια πολλά Κύπρο!».

Επιπλέον, με αφορμή την επέτειο, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat, δημοσίευσε σχετικό infographic με βασικά στοιχεία για την Κύπρο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ:

Πληθυσμός: 1,0 εκατ., δηλαδή το 0,2% του πληθυσμού της ΕΕ

Προσδόκιμο ζωής με υγεία κατά τη γέννηση: 64 έτη στην Κύπρο, 65 στην ΕΕ

Ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64): 81% στην Κύπρο, 76% στην ΕΕ

ΑΕΠ: 0,2% του ΑΕΠ της ΕΕ, με 36.850 ευρώ κατά κεφαλήν

Νοικοκυριά με πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας: 96% στην Κύπρο, 86% στην ΕΕ

Ποσοστό ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων: 90% στην Κύπρο, 82% στην ΕΕ

ΚΥΠΕ