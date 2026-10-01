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Με μηνύματα για τη σημασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ανάγκη ενίσχυσης και προστασίας της και τη συνέχιση των προσπαθειών για το μέλλον του τόπου, η Προεδρία της Δημοκρατίας και τα πολιτικά κόμματα τιμούν την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου.

Στο δικό της μήνυμα, η Προεδρία χαρακτηρίζει την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως «την κορυφαία μεταβολή στη μακραίωνη ιστορία της χώρας», υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί «τη σημαντικότερη κατάκτησή μας». Τονίζει ακόμη ότι ο σεβασμός και η προστασία της, η συνεχής αναβάθμιση της κρατικής της υπόστασης και η ενίσχυση της ισχύος της, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν από 66 χρόνια, αποτέλεσμα των διαχρονικών αγώνων του λαού μας, που κορυφώθηκαν με τον εθνικοαπελευθερωτικό και αντιαποικιακό αγώνα της ΕΟΚΑ, ήταν και παραμένει η κορυφαία μεταβολή στην μακραίωνη ιστορία της χώρας μας.



Η Κυπριακή… pic.twitter.com/qKbknlnULY October 1, 2026

Από την πλευρά τους, τα πολιτικά κόμματα, με ανακοινώσεις και μηνύματά τους για την επέτειο, καταθέτουν τις δικές τους θέσεις για την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Κυπριακό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος:

Διακήρυξη Δημοκρατικού Συναγερμού για την 1η Οκτωβρίου

Η 1η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα τιμής για την Κυπριακή Δημοκρατία και όλους όσοι αγωνίστηκαν υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την ανεξαρτησία, τη Δημοκρατία και την πατρίδα στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός συνεχίζει με συνέπεια να αγωνίζεται για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας και για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Σταθερή μας επιδίωξη είναι μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, στη βάση των αποφάσεων και ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα τερματίζει την κατοχή και θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των νόμιμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή και αξιόπιστη Κύπρο, με ισχυρούς θεσμούς, μεταρρυθμίσεις και ενεργό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερό προσανατολισμό στη συνεργασία, την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Το χρέος μας είναι να παραμείνουμε συνεπείς στις αρχές μας και να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα μέχρι να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση και την αποκατάσταση της ενότητας της πατρίδας μας.

Για μια Κύπρο ελεύθερη, επανενωμένη, ασφαλή και ευρωπαϊκή, όπου Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι θα ζουν ειρηνικά, με ισότιμα δικαιώματα και ελευθερίες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Διακήρυξη ΑΚΕΛ για την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας

Το ΑΚΕΛ τιμά την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας και αποτίει φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την επιβίωση της πατρίδας μας. Σε όσους αγωνίστηκαν ενάντια στη βρετανική αποικιοκρατία, στους ηρωομάρτυρες της ελληνοτουρκικής φιλίας που την υπερασπίστηκαν απέναντι στο δηλητήριο του εθνικισμού, στους υπερασπιστές της Δημοκρατίας απέναντι στα διχοτομικά σχέδια, το πραξικόπημα και τον φασισμό της ΕΟΚΑ Β΄ και της χούντας των Αθηνών. Τιμούμε όσους αντιστάθηκαν στην τουρκική εισβολή και έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, σε έναν αγώνα άνισο και προδομένο.

Η ανεξαρτησία του 1960 υπήρξε ιστορική κατάκτηση για τον κυπριακό λαό. Παρά τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, ως αποτέλεσμα ενδοΝΑΤΟϊκού συμβιβασμού, η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας έθεσε τέλος στην αποικιακή κυριαρχία και δημιούργησε το ανεξάρτητο κράτος του κυπριακού λαού. Η ίδια η ύπαρξη και η διεθνής υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένουν μέχρι σήμερα ασπίδα απέναντι στην τουρκική κατοχή, τη διχοτόμηση και κάθε σχεδιασμό που αμφισβητεί το δικαίωμα του λαού μας να ζει ελεύθερος στον τόπο του.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ανήκει στον λαό της, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Απέναντι, λοιπόν, τόσο στις τουρκικές επιδιώξεις που αμφισβητούν την ύπαρξη και τη νομιμότητά της όσο και στις εθνικιστικές αντιλήψεις που επιχειρούν να της προσδώσουν μονοκοινοτικό χαρακτήρα, η απάντηση πρέπει να παραμένει η σταθερή υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ένα δικοινοτικό ανεξάρτητο κράτος.

Η επέτειος της Ανεξαρτησίας δεν προσφέρεται μόνο για τιμές. Προσφέρεται και για συμπεράσματα. Η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου απέδειξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο πού οδηγούν ο εθνικισμός, ο σοβινισμός και η υποταγή του τόπου σε ξένους σχεδιασμούς. Η υπόσκαψη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα εγκλήματα σε βάρος Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, το πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν ξεκομμένα κεφάλαια της ιστορίας μας. Τα διδάγματά τους οφείλουν να καθοδηγούν και τις σημερινές μας επιλογές.

Εξήντα έξι χρόνια μετά την Ανεξαρτησία, η Κύπρος εξακολουθεί να είναι ντε φάκτο μοιρασμένη και η τουρκική κατοχή συνεχίζεται. Οι τουρκικές αξιώσεις για λύση δύο κρατών και η προσπάθεια δημιουργίας νέων διχοτομικών τετελεσμένων δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την προοπτική επανένωσης. Οι δυσκολίες, όμως, δεν μπορούν να μετατρέπονται σε άλλοθι για παραίτηση, αδράνεια ή συμβιβασμό με τη διχοτόμηση.

Το ΑΚΕΛ παραμένει προσηλωμένο στον αγώνα για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. Για λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Για μια Κύπρο ελεύθερη από κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων.

Αυτό είναι και το ουσιαστικό μήνυμα της επετείου: να υπερασπιστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία όχι ως ένα κράτος παγιδευμένο στη σημερινή διαίρεση, αλλά ως την αφετηρία και το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η επανενωμένη Κύπρος του αύριο. Με επιμονή, συνέπεια και αποφασιστικότητα. Μέχρι την επανένωση της πατρίδας μας.

ΕΛΑΜ: Έχουμε χρέος να προασπίζουμε και να ενισχύουμε την Κυπριακή Δημοκρατία

Εξήντα έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως αποτέλεσμα του ιερού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959.

Δυστυχώς, από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974, το 37% των εδαφών της Κύπρου μας παραμένει όμηρος της τουρκικής κατοχής.

Το Σύνταγμα, που θεσπίστηκε υπό την επιρροή εξωτερικών παραγόντων, καθώς και οι παθογένειες των σχετικών του διατάξεων, προκάλεσαν λειτουργικές αδυναμίες, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση των σημερινών τραγικών συνθηκών.

Έχουμε χρέος να προασπίζουμε και να ενισχύουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, που αποτελεί το τελευταίο προπύργιο του Ελληνισμού στη Μεγαλόνησο. Αυτό καλούνται να το αντιληφθούν όλοι και, ειδικότερα, όσοι προτίθενται να τη διαλύσουν, μέσω μιας λύσης ΔΔΟ.

Παραμένουμε πιστοί στον αγώνα μέχρι την Άγια ώρα της απελευθέρωσης.

Διακήρυξη ΔΗΚΟ για τα 66 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας

Εξήντα έξι χρόνια μετά την εγκαθίδρυσή της, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει η μεγαλύτερη κατάκτηση του λαού μας και το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον μιας ελεύθερης, επανενωμένης Κύπρου.

Η κρατική μας υπόσταση και κυριαρχία, είναι η ασπίδα προστασίας μας, είναι η διεθνής μας φωνή και η ευθύνη να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια πατρίδα χωρίς κατοχικά στρατεύματα.

Η φετινή επέτειος βρίσκει το Κυπριακό σε μια κρίσιμη καμπή.

Οι πρόσφατες επαφές στη Νέα Υόρκη επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ότι η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων παραμένει ζητούμενο.

Το Δημοκρατικό Κόμμα στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια.

Η δική μας ετοιμότητα πρέπει να συναντήσει πραγματική πολιτική βούληση και από την τουρκική πλευρά. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να βοηθήσουν· δεν υποκαθιστούν όμως τη λύση.

Για το ΔΗΚΟ, η κατεύθυνση είναι σαφής: τερματισμός της κατοχής και της διχοτόμησης, με συνέχιση και μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα λειτουργικό, βιώσιμο, σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Η λύση πρέπει να εδράζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων.

Η επιδίωξη της επανένωσης δεν συμβιβάζεται με την αναγνώριση δύο κρατών ή με τη νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής.

Η Κυπριακή Δημοκρατία απέδειξε και φέτος, μέσα από την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορεί να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από συγκρούσεις, οι διεθνείς συνεργασίες και οι ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες της ενισχύουν τον ρόλο της ως αξιόπιστου εταίρου.

Αυτή τη διεθνή παρουσία οφείλουμε να την αξιοποιούμε με συνέπεια και για την προώθηση μιας δίκαιης λύσης του Κυπριακού.

Το Δημοκρατικό Κόμμα τιμά όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την Δημοκρατία, συνεχίζοντας τον αγώνα για μια Κυπρο ελεύθερη σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης, δημοκρατίας και αξιοπρέπειας.

Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο: 1η Οκτωβρίου – 66 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας

Η 1η Οκτωβρίου είναι ημέρα τιμής προς όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, αλλά και ημέρα ευθύνης απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Εξήντα έξι χρόνια μετά την ίδρυσή της, και ενώ για περισσότερο από μισό αιώνα μεγάλο μέρος της πατρίδας μας παραμένει υπό τουρκική κατοχή, έχουμε χρέος να προστατεύουμε και να ενισχύουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τους δημοκρατικούς θεσμούς, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα των πολιτών.

Η φετινή επέτειος βρίσκει το Κυπριακό σε μια εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη καμπή. Παρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δεν έχει καταστεί δυνατή η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη συμφωνημένη βάση. Η Τουρκία επιμένει στη διχοτομική λύση των δύο κρατών, ενώ το χρονικό περιθώριο μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες στενεύει.

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε η μοιρολατρία, αλλά ούτε κι η καλλιέργεια ψεύτικων προσδοκιών για επικοινωνιακούς σκοπούς. Οφείλουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για άρση του αδιεξόδου και επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να σχεδιάσουμε με σοβαρότητα την επόμενη ημέρα, εάν το διαφαινόμενο ναυάγιο της προσπάθειας δεν αποφευχθεί.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί το ισχυρότερο θεσμικό και διεθνές μας έρεισμα. Πρέπει να αποτρέψουμε την παγίωση της διχοτόμησης και τη σταδιακή απομάκρυνση των κατεχομένων από την προοπτική μιας επανενωμένης Κύπρου. Οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας δεν είναι αντίπαλοί μας. Η ενίσχυση των δεσμών τους με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ουσιαστικό μέρος της προσπάθειας για απελευθέρωση και επανένωση.

Ο πατριωτισμός δεν μετριέται με συνθήματα. Μετριέται με την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και την αποφασιστικότητα να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια χώρα καλύτερη.

Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΕΔΕΚ: Eπιμένουμε στον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση

Σήμερα αποδίδουμε την οφειλόμενη τιμή στους αγωνιστές του αντιαποικιακού αγώνα, στους προασπιστές της δημοκρατικής νομιμότητας που αντιστάθηκαν στο προδοτικό πραξικόπημα του 1974, καθώς και στους μαχητές που στάθηκαν ανάχωμα στην τουρκική εισβολή και υπερασπίστηκαν την ακεραιότητα της πατρίδας μας και τους καθημερινούς αγωνιστές της βιοπάλης και της προόδου, αναφέρει η ΕΔΕΚ σε ανακοίνωση για την επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας.

Τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει το κοινό μας σπίτι, η θεσμική μας ασπίδα και η εγγύηση για το μέλλον μας και απέναντι στην παράνομη κατοχή και τις τουρκικές μεθοδεύσεις, επιμένουμε στον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους νόμιμους κατοίκους της.

ΔΗΠΑ: Χρέος μας η επανένωση της πατρίδας μας

66 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τιμούμε σήμερα την ανεξαρτησία της πατρίδας μας και όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δημιουργία του κυπριακού κράτους.

Η σημερινή επέτειος, δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης. Είναι και ημέρα ευθύνης απέναντι στην πατρίδα μας και στις επόμενες γενιές.

Το μεγαλύτερο εθνικό μας χρέος παραμένει ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου. Η ΔΗΠΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική επίλυση του κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του συμφωνημένου πλαισίου λύσης αλλά και του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι το Κρανς Μοντάνα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η κοινή μας πατρίδα και η επανένωσή της δεν μπορεί να παραμένει μια διακήρυξη χωρίς αντίκρισμα. Απαιτεί πολιτική βούληση, συνέπεια, ενεργό διπλωματία και αξιοποίηση κάθε διεθνούς και ευρωπαϊκού μας ερείσματος.

Το χρέος μας απέναντι σε όσους αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία της Κύπρου είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές όχι μια διχοτομημένη πατρίδα που θα συνηθίσει τη διαίρεση, αλλά μια ελεύθερη, ασφαλή και επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία.

Κίνημα Οικολόγων για τα 66 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας

Συμπληρώνονται φέτος 66 χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πορεία της υπήρξε δύσκολη και πολυτάραχη, σημαδεμένη από κρίσεις, συγκρούσεις και το προδοτικό πραξικόπημα του 1974, το οποίο οδήγησε στην τουρκική εισβολή και στη συνεχιζόμενη κατοχή του 38% του εδάφους της. Παρά τις δοκιμασίες, η Κυπριακή Δημοκρατία άντεξε και συνεχίζει την πορεία της ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, ενώ από το 2004 είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οποιαδήποτε συμφωνημένη λύση του Κυπριακού θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα σε συνθήκες ισονομίας και ισοπολιτείας, οι οποίες θα προάγουν την ενότητα του λαού και θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της λύσης, στην ασφάλεια και στην ευημερία όλων των πολιτών.

Η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και να βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στόχος είναι ένα ανεξάρτητο κράτος με μία ιθαγένεια, μία κυριαρχία και μία διεθνή προσωπικότητα, στο οποίο όλοι οι νόμιμοι πολίτες θα μπορούν να ζουν με ασφάλεια και με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Η συνέχιση της κατοχής και της σημερινής στασιμότητας δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους που οδηγούν στη διχοτόμηση.

Παρά τη διαχρονική αρνητική στάση της Τουρκίας ως προς την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, οι δύο ηγέτες οφείλουν να εγκύψουν στο ζήτημα με ειλικρίνεια, πολιτική βούληση, τόλμη και υπευθυνότητα και να εργαστούν πλέον για μια ουσιαστική συζήτηση με στόχο την επίλυσή του.

Η συνέχιση του σημερινού status quo προκαλεί πρόσθετους κινδύνους και επιφέρει αρνητικές συνέπειες στη δική μας πλευρά. Τονίζουμε ότι, κάθε φορά που σταματούν οι συνομιλίες, δημιουργούνται και νέα αρνητικά τετελεσμένα.

Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση θα πρέπει, χωρίς τακτικισμούς, να επιμείνει με συνέπεια και προσήλωση στον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να επιδιώξει με υπευθυνότητα την επιθυμητή και προσδοκώμενη λύση. Η συνεχής εναλλαγή θέσεων και τακτικής προκαλεί πρόσθετους κινδύνους και απομακρύνει κάθε προοπτική επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος.

Επίσης, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να επιδιώξει την άσκηση πιέσεων από την Ένωση προς την Τουρκία, ώστε η τελευταία να συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, έστω και κατ’ αναλογία με τις πιέσεις που η ΕΕ άσκησε στην περίπτωση της Ρωσίας. Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια και να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο.

Μέσα από μια γενικότερη εξωτερική πολιτική στην ευρύτερη περιφέρεια, θα μπορέσει να οικοδομηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η ειρηνική συνύπαρξη είναι προς όφελος όλων.