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Περήφανος για το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε σήμερα τον χαιρετισμό της στρατιωτικής παρέλασης για την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η παρουσία ενόπλων δυνάμεων ξένων χωρών στην παρέλαση αποτελεί ένδειξη των συνεργασιών της χώρας μας με άλλα κράτη, αλλά και της αναβάθμισης της.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την παρέλαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «γιορτάζουμε σήμερα 66 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, το αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων του λαού μας με αποκορύφωμα τον πιο αγνό αγώνα, τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ ’55-’59, και ακριβώς για αυτό τον λόγο σήμερα οι εορτασμοί ξεκίνησαν από τα Φυλακισμένα Μνήματα, για να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους αγωνιστές των οποίων η δράση οδήγησε στην ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη συνέχεια στο Μνημείο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ακολούθως στο Μνημείο Αντιστασιακών, όλων αυτών που αγωνίστηκαν υπέρ της νομιμότητας, όλων αυτών που αγωνίστηκαν το 1974 για να αντιμετωπίσουν τη βάρβαρη τουρκική εισβολή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι 14 χρόνια μετά την ίδρυση της υπέστη τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και για 52 τώρα χρόνια τη συνεχιζόμενη κατοχή, χάρη στον κυπριακό λαό έχει προοδεύσει, έχει αναπτυχθεί και αναβαθμιστεί. Και ακριβώς ξεκάθαρος στόχος και επιδίωξη μας- και χαίρομαι πραγματικά για τα αποτελέσματα- είναι η συνεχής αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από την ενίσχυση, μέσα από την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, εσωτερικών και εξωτερικών.

Εσωτερικών, με βασική συνιστώσα μια ισχυρή, ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, όπως, στην παρούσα φάση, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, μια ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία που μας επιτρέπει να επενδύουμε στην Υγεία, στην Παιδεία, στο κράτος πρόνοιας, στο Στεγαστικό, σε όλους εκείνους τους τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη μέσα από την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σε διεθνές επίπεδο, όλοι αναγνωρίζουν τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναβαθμίζεται και η υπόσταση της χώρας μας.

Και αυτή η προσπάθεια να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύος εξυπηρετεί και την υπ’ αριθμό ένα προτεραιότητα μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.

Και παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από τη μεγάλη προσπάθεια, την υπ΄αριθμό ένα προτεραιότητα μας, για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.

Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι συμμετείχαν στην παρέλαση, όλες τις Δυνάμεις Ασφαλείας. Η αποτρεπτική ισχύς της Κυπριακής Δημοκρατίας ενισχύεται συνεχώς και θα ενισχύεται ακόμη περισσότερο όσο συνεχίζεται από τη μια η τουρκική κατοχή, αλλά και λόγω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ, βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας.

Θέλω να χαιρετίσω την παρουσία ξένων αγημάτων, από τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Αίγυπτο. Η παρουσία τους εδώ είναι ένδειξη των συνεργασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ένδειξη της αναβάθμισης της χώρας μας.

Την ίδια στιγμή, θέλω να αναφέρω ότι είμαστε περήφανοι για την Εθνική Φρουρά. Ενισχύουμε συνεχώς τα εξοπλιστικά της προγράμματα, τα αναβαθμίζουμε συνεχώς, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος σχεδιασμός που υλοποιείται, αξιοποιώντας και σημαντικά εργαλεία της ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, επενδύουμε στις υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις ναυτικές και αεροπορικές υποδομές, αλλά πρωτίστως- γιατί η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος περνά πρώτα και πάνω από όλα από εκεί – επενδύουμε και στο ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς.

Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαστε δικαιολογημένα περήφανοι για τη χώρα μας».