Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος βιώνει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και κατ’ επέκταση της παρατεταμένης λειψυδρίας. Μελέτη που διενεργήθηκε για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που πολλοί υποψιάζονταν ότι η προστασία και η διαχείριση του νερού στηρίζεται, κυριολεκτικά, στον πατριωτισμό και την αυταπάρνηση των εργαζομένων.

Τα ευρήματα της μελέτης είναι αποκαλυπτικά. Το ΤΑΥ καλείται να υλοποιήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €1,17 δισ. και να διαχειριστεί υποδομές ζωτικής σημασίας άνω του €1 δισ., λειτουργώντας με το 39,4% των οργανικών του θέσεων κενό! Επίσης, καταγράφεται διοικητικό κενό της τάξης του 100% στις θέσεις Πρώτων Λειτουργών Υδάτων, αφήνοντας 17 διαφορετικούς προϊσταμένους να αναφέρονται απευθείας στη Διεύθυνση.

Το τίμημα είναι βαρύ και το πληρώνει ο Κύπριος φορολογούμενος. Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους €38 εκατ. χάθηκαν λόγω καθυστερήσεων.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως η λύση που προτείνει η μελέτη δεν απαιτεί υπέρογκα ποσά. Το νερό είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας και ως τέτοιο πρέπει να το αντιληφθούν και να κατανοήσουν οι αρμόδιοι.

Α.Ν.