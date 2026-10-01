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Σε ισχύ τίθενται σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λευκωσία λόγω της στρατιωτικής παρέλασης, με προσωρινές αποκοπές δρόμων, εκτροπές κυκλοφορίας και διακίνηση αρμάτων της Εθνικής Φρουράς στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας.

Λόγω της στρατιωτικής παρέλασης, κατά τις ώρες 06:00 – 08:00 και 12:00 – 14:00, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, από το ύψος του Κόρνου μέχρι και τον κυκλικό κόμβο του ΓΣΠ και αντίστροφα, θα διακινηθούν άρματα της Εθνικής Φρουράς προς και από τον χώρο διεξαγωγής της παρέλασης. Ως εκ τούτου, οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών. Όπου είναι εφικτό, προτρέπονται να χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού, για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας.

Η στρατιωτική παρέλαση θα διεξαχθεί στις 11 το πρωί σήμερα στη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄Ιωσήφ στη Λευκωσία και θα γίνουν οι σχετικές τροχαίες διευθετήσεις.

Συγκεκριμένα, θα κλείσουν προσωρινά για την τροχαία κίνηση οι ακόλουθοι δρόμοι:

Το τμήμα της λεωφόρου Ιωσήφ Χ΄Ιωσήφ, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, μέχρι τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Αθαλάσσας, μεταξύ των ωρών 09:30 – 13:00.

Το τμήμα της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, από τον κυκλικό κόμβο Τσερίου, μέχρι τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄ Ιωσήφ, μεταξύ των ωρών 09:30 – 12:00.

Το τμήμα της οδού Δημήτρη Βικέλα, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, μέχρι τον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Ανεξαρτησίας (ΓΣΠ), μεταξύ των ωρών 06:30 – 12:00.

Το τμήμα της οδού Περικλεούς, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄ Ιωσήφ, μέχρι τη συμβολή με την οδό Γιαννιτσών, μεταξύ των ωρών 09:30 – 13:00.

Το τμήμα της λεωφόρου Σταυρού από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ, μέχρι τη συμβολή με την οδό Γιαννιτσών, μεταξύ των ωρών 09:30-13:00.

Επίσης από η ώρα 10:00 μέχρι τις 13:00, θα αποκοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, στο τμήμα της λεωφόρου Αθαλάσσας, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄ Ιωσήφ, μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Λεμεσού, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποχώρηση όλων των μηχανοκίνητων τμημάτων που θα πάρουν μέρος στην παρέλαση.

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω αποκοπών, οι οδηγοί που επιθυμούν να μεταβούν εκτός Λευκωσίας, καλούνται να κατευθύνονται προς τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, μέσω της λεωφόρου Λεμεσού (Φώτα Καλησπέρα) και μέσω του περιμετρικού δρόμου, από κυκλικό κόμβο Τσερίου πριν το χωριό Τσέρι. Τις ίδιες διαδρομές καλούνται να χρησιμοποιούν και οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λευκωσία. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούν και τις οδούς Ιπποκράτους και Δημήτρη Χριστόφια.

Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να διακινηθούν εντός της περιοχής που περικλείεται από τις λεωφόρους Αθαλάσσας, Ιωσήφ Χ’Ιωσήφ, Σπύρου Κυπριανού και τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, καλούνται να εισέρχονται στην περιοχή αυτή, από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά το Ολυμπιακό Μέγαρο και να εξέρχονται από την περιοχή, από την έξοδο προς τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, παρά την εκκλησία Παναγίας του Τράχωνα.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.